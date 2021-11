Ergonomia d'avanguardia: il mouse da gaming Razer DeathAdder V2 Pro in offerta early Black Friday

Ancora super sconti per l'early Black Friday di Amazon. Il mouse da gaming Razer DeathAdder V2 Pro, campione di qualità ed ergonomia, è in offerta al 36% di sconto. Soltanto 79,99 euro (invece di 125,74) per l'evoluzione migliorata e wireless di uno dei mouse da gaming a marchio Razer più famoso di tutti i tempi: il DeathAdder, da oltre 10 milioni di unità vendute.

Questo portentoso gioiellino tech surclassa il mentore cablato sfruttando la tecnologia Razer Hyperspeed Wireless con trasmissione ad alta velocità, latenza estremamente bassa e cambio di frequenza semplice e veloce in ambienti più rumorosi. Non ti sembrerà nemmeno di stare giocando con un mouse senza fili. Per non parlare, poi, del sensore ottico Razer Focus+ da 20 mila DPI che utilizza funzioni come la sincronizzazione del movimento ed il cut-off asimmetrico per tenere traccia di ogni movimento alla perfezione, per una risposta rapidissima e a prova di pixel.

Ogni singolo click viene attuato in 0,2 ms senza alcun ritardo, per un'esecuzione rapida e pulita fino a 70 milioni di click. Altro importante elemento è la batteria a lunga durata: grazie alla doppia connettività, la promessa è di raggiungere fino a 100 ore in modalità Bluetooth oppure fino a 70 ore di prestazioni ultra rapide. Completano il pacchetto qualità l'illuminazione Razer Chroma RGB e l'incredibile ergonomia all'avanguardia che ha reso famoso il suo predecessore, per garantire alti livelli di comfort e maneggevolezza per prestazioni migliori durante le sessioni di gioco.

Il Razer DeathAdder V2 Pro è un mouse da gaming da non lasciarsi assolutamente scappare, soprattutto a fronte del prezzaccio offerto da Amazon per il suo Black Friday in anticipo: soltanto 79,99 euro, un risparmio di oltre 45 euro rispetto al prezzo di listino.