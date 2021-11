Escono oggi i remake di Pokémon Diamante e Perla su Nintendo Switch: il trailer di lancio

Finalmente ci siamo, il giorno scelto da Nintendo e The Pokémon Company per il lancio dei remake di Pokémon Diamante e Perla è arrivato.

Oggi, 19 novembre 2021, i rifacimenti moderni delle due classiche avventure apparse originariamente su Nintendo DS sbarcano infatti sugli schermi dell'ibrida Nintendo Switch, pronti ad emozionare Allenatori vecchi e nuovi.

Grazie a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i giocatori potranno tornare ad esplorare la regione di Sinnoh e il suo indimenticabile Monte Corona. In occasione del debutto odierno, il colosso di Kyoto ha quindi pubblicato il trailer di lancio per i due RPG dedicati ai mostriciattoli tascabili. Potete gustarvelo anche voi cliccando sul tasto Play del video in testata di articolo.

Il filmato pensato per accompagnare i remake di Pokémon Diamante e Perla sul mercato presenta primi secondi impregnati di un sentore nostalgico, trattandosi di sequenze estrapolate dai due giochi originali del 2006. Queste lasciano poi spazio alle edizioni rivedute e corrette per Nintendo Switch, con una veste grafica rinnovata ma dallo stile fedele al passato.

Gli appassionati potranno quindi riscoprire tutte le meraviglie di Sinnoh e le sue numerose sfide, nel frattempo che provano a catturare i centinaia di Pokémon presenti nel gioco. Anche voi siete tra loro?