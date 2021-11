Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: il nuovo trailer ci prepara all'uscita

Venerdì 19 novembre: è questa la data da cerchiare a più tinte di rosso sui propri calendari per tutti coloro che attendono al varco Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Si tratta infatti del giorno scelto da Nintendo per il lancio dei due remake delle classiche avventure Pokémon, tirate a lucido dal team di ILCA per girare in esclusiva su Nintendo Switch. Un appuntamento imperdibile per Allenatori e Allenatrici di vecchia data, spinti dall'effetto nostalgia, ma anche per quelli più giovani, che possono così esplorare per la prima volta l'affascinante regione di Sinnoh a circa 15 anni di distanza dal debutto del giochi originali su Nintendo DS.

Per ricordarci l'uscita imminente di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, il colosso di Kyoto e The Pokémon Company hanno quindi pubblicato un nuovo trailer dedicato ad entrambe le produzioni.

Visibile in testata di articolo, non si concentra solo sul nuovo comparto tecnico e sulla direzione artistica in stile chibi, ma anche sulle diverse modifiche apportate in termini di gameplay, passando per i Pokémon disponibili e le caratteristiche della regione di Sinnoh.

Cosa ve ne pare? Anche voi non vedete l'ora di provarli con mano sul vostro fedele Nintendo Switch?