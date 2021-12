F1 2021: Max Verstappen vincerà il mondiale, secondo il gioco

Max Verstappen sarà il vincitore del Campionato Mondiale di Formula Uno 2021. Il “pronostico” arriva direttamente dal videogioco ufficiale, F1 2021, che ha provato a simulare l'esito del Gran Premio di Abu Dhabi che, nel weekend, determinerà il prossimo Campione del Mondo.

Codemasters ed EA Sports fanno sapere di aver simulato l'intero weekend di gara. Si parte quindi con le qualifiche del sabato, con il pilota olandese della Red Bull a conquistare la Pole Position davanti al rivale Lewis Hamilton, su Mercedes.

La gara è stata una passeggiata verso il trionfo: nonostante il sette volte Campione del Mondo le abbia provate tutte per vincere anche questo iride e superare così il record di Michael Schumacher, Max Verstappen è riuscito a dominare conquistando il suo primo titolo mondiale. Per la Mercedes arriva la consolazione dell'ottavo titolo costruttori consecutivo.

Il resto dell'ordine di arrivo ha visto Sergio Perez, sull'altra Red Bull, in terza posizione, seguito da Valtteri Bottas, alla sua ultima gara in Mercedes, e dai due piloti della Ferrari, che ha permesso alla scuderia del cavallino rampante di conquistare il terzo posto nella classifica costruttori. Kimi Raikkonen, alla sua ultima gara in Formula Uno, è riuscito a conquistare il decimo posto, per un ultimo punticino della sua straordinaria carriera.

“Max e Lewis hanno animato alcune delle gare più drammatiche mai viste in Formula 1. Non avremmo potuto desiderare un finale di stagione migliore, e ora si tratta di una resa dei conti finale per il titolo. F1 2021 permette ai giocatori di competere nei panni dei loro eroi da corsa, e incoraggiamo tutti a condividere i punti più emozionanti della gara di Abu Dhabi con i nostri canali social prima di domenica sera.”

È quanto ha dichiarato Paul Jean, F1 Senior Franchise Director di Codemasters.

Staremo a vedere quindi domenica se il gioco avrà ragione o se sarà ancora una volta Lewis Hamilton a trionfare.

F1 2021 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.