È uno dei battle royale più amati e giocati degli ultimi anni. No, non si stratta di Fortnite, Apex Legends o Call of Duty Warzone, ma del ben più spensierato Fall Guys: Ultimate Knockout. Ispirato – anche – al programma giapponese Takeshi's Castle (trasmesso anche in Italia), Fall Guys è molto diffuso tra gli utenti PlayStation, eppure Mediatonic non ne ha ancora realizzato una versione nativa per PS5.

Sappiamo che il team di sviluppo sta lavorando al porting per Nintendo Switch e Xbox, ma ora veniamo a scoprire che è in arrivo finalmente anche una versione per la console di ultima generazione di Sony.

Il leak, con tanto di copertina con la dicitura “Beta”, arriva ancora una volta da PlayStation Game Size, che ha scavato nel PlayStation Database. Si tratta della stessa fonte che potrebbe aver svelato la data di lancio di God of War Ragnarok.

Purtroppo la notizia è priva di ulteriori dettagli, ci sarà quindi ancora da attendere per scoprire data e migliorie di Fall Guys per PlayStation 5.

Il coloratissimo tutto contro tutti, e con personaggi che strappano un sorriso solo a guardarli, è un titolo di recente pubblicazione. Il suo debutto ad agosto 2020 è stato nel segno di PlayStation Plus ed è quindi stato scaricato gratuitamente da gran parte degli abbonati al servizio.

Per chi si fosse fatto scappare la promozione, è possibile acquistare Fall Guys tramite PlayStation Store, al prezzo di 19,99 euro.