FIFA 22, annunciati i candidati della squadra dell'anno

Electronic Arts svelerà i candidati per il “Team Of The Year“ di EA SPORTS FIFA 22 a partire da venerdì 7 gennaio 2022 alle 17:00 CET.

La Squadra dell'Anno di EA SPORTS FIFA invita i fan a “decretare il migliore” votando per i loro giocatori preferiti e formare la loro formazione ideale da una lista di 80 candidati che hanno avuto le migliori prestazioni nel calcio mondiale durante il 2021.

Il “Team Of The Year” lo scorso anno ha raccolto oltre 10 milioni di voti dai fan che hanno decretato la formazione definitiva degli undici migliori del mondo. I candidati verranno annunciati su tutti i canali social di EA SPORTS FIFA 22, inclusi Twitter, Instagram, e Facebook.

FIFA 22 – L'annuncio dei candidati

Il programma di annuncio dei candidati è il seguente:

Venerdì 7 gennaio 2022 alle 17:00 CET – Attaccanti candidati

Sabato 8 gennaio 2022 alle 17:00 CET – Centrocampisti candidati

Domenica 9 gennaio 2022 alle 17:00 CET – Difensori e portieri candidati

I fan potranno selezionare e condividere la loro formazione iniziale per la Squadra dell'Anno 2021 durante il periodo di votazione che inizia lunedì 10 gennaio 2022 alle 17:00 CET e durerà fino alle 08:59 CET dell 17 gennaio 2022.

Vale la pena ricordare che lo scorso anno nel team dell'anno figurarono: Manuel Neur (96), Alphonso Davies (93), Virgil Van Dijk (96), Sergio Ramos (96), Trent Alexander-Arnold (94), Joshua Kimmich (96), Kevin De Bruyne (96), Bruno Fernandes (97) , Cristiano Ronaldo (98), Robert Lewandowski (98), Kylian Mbappé (97) e, come dodicesimo uomo, Lionel Messi (98).

