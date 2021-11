FIFA 22 per Nintendo Switch è ancora più economico

Un'ottima occasione è approdata su Amazon per te che hai Nintendo Switch. Di cosa sto parlando? Ovviamente dell'offerta inerente a FIFA 22 grazie alla quale puoi acquistare il gioco nella sua versione standard per soli 34,99€. Certo non si tratta di un risparmio esorbitante ma è sempre meglio di niente, vero?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

FIFA 22: il miglior gioco sul calcio che sia mai esistito

Da qualche anno a questa parte FIFA è diventato un vero gioco di punta. Infatti più va avanti il tempo e più le innovazioni tecnologiche lo migliorano a dismisura. Non per nulla, ogni titolo che esce ha sempre qualcosa di nuovo rispetto all'anno passato riuscendo ad attirare milioni di giocatori, te compreso!

Per quanto riguarda il 22, ad esempio, la vera e propria innovazione è più visibile sulle console new generation grazie all'Hypermotion ma non ti preoccupare perché anche su Switch il gameplay è diventato più realistico che mai. Infatti il punto forte di questo nuova versione è proprio il realismo senza pari dato che l'esperienza in gaming, come testerai tu stesso sarà quella più fedele alla realtà dei fatti.

Con varie aggiunte in diverse categorie, potrai davvero vivere il calcio a 360° personalizzando l'esperienza Pro Club e non solo.

Sei pronto a tutto questo? Acquista subito la tua copia di FIFA 22 su Amazon per soli 34,99€. La ordini e la ricevi a casa in appena uno o due giorni grazie alle spedizioni Prime garantite.