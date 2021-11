FIFA 22 per PC al prezzo più basso di sempre (-40%): Black Friday

Il Black Friday continua a proporre sconti e promozioni molto interessanti, oggi il nuovo FIFA 22 per PC si trova in offerta su Amazon a 35,99€, il prezzo più basso di sempre con uno sconto del 40% e un risparmio di 24 euro rispetto al listino.

Come ogni anno, FIFA è tra i giochi più di successo in Italia, con milioni di copie vendute su tutte le piattaforme e tantissimi giocatori attivi ogni giorno. Il simulatore calcistico di Electronic Arts oggi è in forte sconto su Amazon, la versione PC raggiunge il minimo storico in occasione del venerdì più atteso dell'anno.

Il noto titolo sportivo offre al giocatore le modalità di gioco più disparate, tra le quali il sempre verde Ultimate Team, vero fiore all'occhiello di FIFA. Questo scenario consente al videogiocatore di costruire una squadra da zero, selezionando i giocatori più adatti al proprio stile di gioco e sfidanto gli avversari in avvincenti partite multiplayer.

Oggi FIFA 22 per PC è disponibile in offerta su Amazon a 35,99€, il minimo storico per l'utlimo capitolo dell'ottimo simulatore calcistico. Una volta acquistato, il codice di gioco va riscattato tramite la piattaforma Origin, per poi procedere al download ed iniziare a giocare.