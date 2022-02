FIFA 22: super AFFARONE per i possessori di Xbox

FIFA 22 è in assoluto il gioco di calcio per console più giocato del momento. Se non l'hai ancora acquistato, questa è in assoluto una delle migliori occasioni per portatelo a casa. Nella giornata di oggi, infatti, il gioco di calcio è in super sconto su Amazon e puoi acquistarlo per Xbox One ed Xbox Series X al piccolo prezzo di soli 48,35 euro. Cosa aspetti? Approfitta subito della promo -40%.

FIFA 22: il gioco di calcio migliore di sempre

Chi prima e chi dopo, tutti almeno una volta hanno fatto una partita a FIFA. Quest'ultimo, di fatto, ricopre orma da molteplici anni il ruolo del miglior gioco di calcio per console e PC. Quest'anno, però, EA Sports si è superata, introducendo nel gioco alcune feature completamente nuove e rivoluzionarie.

Fra le molteplici novità, troviamo quindi:

Un Gameplay completamente rivisitato ed innovato grazie alla nuovissima tecnologia Hypermotion che migliora sensibilmente le tue partite grazie ad un complesso sistema di machine learning

Una grafica estremamente realistica, mai vista prima all'interno di un videogioco di calcio

Un sistema di personalizzazione all'interno della modalità Pro Club completamente reinventato

Come ben sai, in FIFA 22 potrai mettere alla prova le tue abilità in decine di modalità diverse che spaziano dalle semplici partite Calcio d'Inizio, alle modalità online più avvincenti come Ultimate Team e Pro Club.

Anche la modalità carriera è stata aggiornata al fine di rendere l'esperienza di gioco ancor più immersiva ed estremamente più avvincente. Potrai dunque scegliere se essere un allenatore, e quindi gestire al meglio il tuo club, oppure entrare in campo con il tuo giocatore, migliorandone quindi le abilità personali partita dopo partita.

Cosa aspetti? Se non hai ancora acquistato FIFA 22, questo è il momento migliore per catapultarti all'interno del miglior gioco di calcio attualmente disponibile sul mercato. Acquistalo subito su Amazon nella versione per Xbox One ed Xbox Series X al prezzo speciale di ben 48,35 euro. Grazie alle spedizioni targate Prime lo ricevi in appena 24/48 ore.

