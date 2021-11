Final Fantasy 14 Endwalker è stato rinviato: ecco il trailer di lancio

Atteso inizialmente per il prossimo 23 novembre, Final Fantasy 14 Endwalker non riuscirà purtroppo a rispettare le scadenze imposte dal publisher Square Enix. Con una lunga lettera indirizzata a tutta la grande community ancora impegnata sui server del MMORPG, il director Naoki Yoshida ha infatti annunciato il rinvio dell'espansione.

I viaggiatori virtuali di Eorzea non dovranno però aspettare ancora a lungo, trattandosi di un rinvio piuttosto contenuto. La nuova data da segnare a più tinte di rosso sui nostri calendari è allora quella del al 7 dicembre 2021, mentre coloro che hanno già effettuato il preordine godranno dell'Accesso Anticipato a partire dal 3 dicembre.

Come spiegato dallo stesso Yoshida, la decisione di spostare il lancio di Final Fantasy 14 Endwalker è stata presa lo scorso 29 ottobre dal team di sviluppo, dunque è molto recente. Decisione che non ha precedenti nella storia del videogame multiplayer legato al franchise di Final Fantasy, considerando che la tabella di marcia è sempre stata rispettata con le precedenti espansioni che hanno arricchito l'esperienza di gioco:

Ci sono molti motivi per il rinvio, ma considerando che sono io a supervisionare tutti gli aspetti del titolo come capo del progetto, la responsabilità ricade esclusivamente su di me. Permettetemi di porre le mie più sincere scuse ai nostri videogiocatori, ai nostri Guerrieri della Luce sparsi nel mondo che stanno attendendo da tanto l’uscita di Endwalker. Mi dispiace davvero molto.

Questa volta, Square Enix ha di conseguenza scelto di ritagliarsi del tempo aggiuntivo per rifinire ogni aspetto di Endwalker, offrendo dei contenuti aggiuntivi all'altezza delle aspettative dei fan. Yoshida continua poi la lettera spiegando che il fattore predominante dietro questo rinvio è stato il suo non riuscire a bilanciare i ruoli di Produttore e Direttore:

Tuttavia, mentre ci avvicinavamo alla fine dello sviluppo e giocavo tutto il contenuto – dalle missioni ai combattimenti e quanto altro – non riuscivo proprio a contenere il desiderio di migliorare ulteriormente la qualità di Endwalker, in particolar modo perché questo pack di espansione segna il culmine degli eventi narrativi di FF14 finora. Anche guardando oltre Endwalker, la storia di FF14 continuerà ancora per molto tempo e speriamo di poter creare tante nuove ed eccellenti esperienze per il gioco. Tuttavia, proprio perché Endwalker conclude la prima saga, sento che il nostro team debba spingersi al di là dei limiti che io stesso avevo posto.

In compenso, per farsi perdonare, gli sviluppatori hanno rilasciato il trailer di lancio di Final Fantasy 14 Endwalker, che possiamo gustarci cliccando sul tasto Play del filmato posto in testata di articolo. Sono state anche programmate già due patch, la 6.01 e la 6.05, che saranno disponibili rispettivamente dal 21 dicembre e dal 4 gennaio.