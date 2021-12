Final Fantasy 14 Endwalker Early Access: cosa c'è da sapere

Final Fantasy 14 Endwalker, la nuova attesissima espansione del MMORPG di Square Enix, sarà disponibile a partire dal 7 dicembre ma, già da oggi, è possibile accedere ai server del gioco in Early Access.

L'accesso è ovviamente riservato a coloro che avessero già prenotato il titolo, ma ecco tutto quello che c'è da sapere sul DLC in vista del debutto sempre più imminente.

Final Fantasy 14 Endwalker, in cosa consiste l'Early Access e a che ora inizia?

Come solitamente accade per gran parte dei giochi online, anche Final Fantasy 14 Endwalker prevede un periodo di accesso anticipato, riservato in questo caso a chi avesse prenotato in anticipo l'espansione.

In questa fase, è prevista la possibilità di giocare in anteprima a tutti i contenuti e ai cambiamenti previsti con il DLC, con qualche giorno di anticipo dunque rispetto la release ufficiale.

L'inizio della fase Early Access di Endwalker è previsto per oggi, venerdì 3 dicembre 2021, a partire dalle 10 ora italiana.

Ovviamente è lecito attendersi qualche coda prima di poter iniziare a giocare, vista la grande attesa generata dall'espansione di uno dei titoli online più popolari di sempre. Square Enix, in tal senso, ha già messo le mani avanti scusandosi in anticipo per eventuali lunghe code.

Va considerato inoltre il peso del DLC: Endwalker richiederà su Steam circa 80 GB di spazio, tenendo conto anche del gioco base, che ne occupa già circa 60.

Final Fantasy 14 Endwalker, quanto costa e cosa contiene l'espansione?

Endwalker ha un costo di 40 euro su Mac, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Per accedere in anteprima al gioco, come detto, è necessario effettuare il pre-order su Steam, attraverso il sito ufficiale Square Enix o tramite il PlayStation Network, a seconda della versione desiderata.

Gli utenti Steam troveranno il codice Early Access sotto la voce “Chiavi del gioco“, mentre i possessori di una copia per PlayStation 4 e PlayStation 5 verranno automaticamente reindirizzati ai server dell'espansione. Chi invece opterà per il sito ufficiale Square Enix avrà il codice direttamente nella propria casella email.

Square Enix ha definito Endwalker come la più grande e importante espansione di sempre nella storia di Final Fantasy 14.

Narrativamente parlando, infatti, rappresenterà il culmine di tutta la storia narrata sin dall'inizio. Saranno disponibili inoltre due nuovi Job e una nuova razza, oltre ad aree da esplorare, raid, armi e tanti contenuti che rendono questo DLC inevitabilmente imperdibile per ogni appassionato.