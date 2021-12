Final Fantasy 14 Endwalker: server in manutenzione fino a stasera

Il debutto di Final Fantasy 14 Endwalker ha rispettato le aspettative di Square Enix. L'espansione del noto MMORPG ha raccolto subito un gran numero di giocatori, stabilendo nuovi record di affluenza per il titolo che non si raggiungevano addirittura dai tempi del lancio.

Come solitamente accade in questi casi però il gran traffico di persone ha generato dei problemi di accesso ai server, con lunghe code e vari malfunzionamenti. La casa giapponese è corsa dunque ai ripari, con una giornata di manutenzione che sta durando un po' più del previsto.

Infatti, i server sarebbero dovuti tornare online nella mattinata di oggi, intorno le ore 11 del nostro fuso orario. Tramite il sito ufficiale, però, Square Enix ha annunciato un ulteriore ritardo: l'intervento si protrarrà infatti fino alle 21.50 ora italiana, salvo ulteriori cambiamenti.

Lo sviluppatore si scusa ovviamente per il disagio, ma assicura che sta facendo di tutto affinché l'esperienza con Final Fantasy 14 Endwalker sia quella che si aspettavano i fan.

Nel frattempo, ricordiamo che Endwalker è stata definita da Square Enix come la più grande espansione mai realizzata per il titolo: non solo per i contenuti promessi, che riguarderanno un po' tutte le aree del gioco, ma specialmente perché si tratterà della conclusione della storia iniziata ormai diversi anni fa.

Questo non vuol dire ovviamente che il supporto per Final Fantasy 14 si concluderà qui, anzi: l'obiettivo dello studio è quello di dare vita ad un nuovo ciclo, di cui sapremo qualcosa di più nel 2022.