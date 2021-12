Final Fantasy 14 Endwalker: 7 giorni gratis per le lunghe code ai server

Final Fantasy 14 Endwalker, attesa espansione del MMORPG di Square Enix, è disponibile da qualche giorno in Early Access. La situazione però è ancora complicata dai problemi di congestione dei server, viste le grandi aspettative riposte nel DLC dai fan del titolo.

Naoki Yoshida, Producer e Director del gioco, ha scritto un lungo messaggio sul sito ufficiale in cui si è scusato con gli appassionati per le problematiche, spiegando anche nel dettaglio cosa sta succedendo.

“La congestione che continua dall'inizio dell'Early Access di Endwalker è stata la causa di molti inconvenienti per i nostri giocatori. A questo proposito, apprezziamo davvero la vostra comprensione e collaborazione dimostrata finora. Attualmente, tutti i mondi di tutte le regioni hanno raggiunto il limite di accesso per periodi di tempo estremamente lunghi e la progressione delle code è stata notevolmente rallentata. […] Per questo sono davvero dispiaciuto.”

Yoshida ha anche fornito le fasce orarie in cui è possibile incontrare questi problemi, per quanto riguarda l'Europa, gli orari di maggior affluenza sono compresi tra le 12 e le 24. Successivamente, spiega anche come il team intende ricompensare i giocatori.

“Considerando che stiamo chiedendo ai giocatori di aspettare in coda per periodi di tempo estremamente lunghi, e la situazione in corso rende difficile giocare normalmente, abbiamo deciso che durante la release ufficiale del 7 dicembre di Final Fantasy 14 Endwalker concederemo 7 giorni di gioco gratuito per chiunque possegga la versione completa. Il discorso si estende anche agli utenti che stanno attualmente giocando tramite il periodo di prova gratuito di 30 giorni. Inoltre, potremmo concedere ulteriore tempo di gioco gratuito a seconda di ulteriori sviluppi sulla situazione“.

Come prevedibile, dunque, il lancio di Final Fantasy 14 Endwalker ha attratto un numero di giocatori forse persino superiore ad attese comunque altissime da parte di Square Enix. È la canonica fase complicata che coinvolge solitamente il debutto degli MMORPG di successo, che andrà via via a migliorare nei prossimi giorni.

Final Fantasy 14 Endwalker sarà disponibile da domani 7 dicembre per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.