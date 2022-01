Final Fantasy 7 compie 25 anni: Square Enix annuncia un evento speciale

Sono tanti, anzi tantissimi, i videogiocatori là fuori che attendono al varco le prime informazioni su Final Fantasy 7 Remake Parte 2, vale a dire il secondo episodio dell'apprezzato rifacimento del titolo.

Nel frattempo, Square Enix è pronta a festeggiare i 25 anni dall'uscita giapponese della sua originale settima Fantasia Finale, probabilmente il capitolo più amato dell'intera saga jRPG. Il prossimo lunedì 31 gennaio 2022 sarà quindi trasmessa una diretta streaming dedicata all'iconica avventura di Cloud e compagni, così come si legge sulle pagine di Siliconera.

L'appuntamento, denominato Final Fantasy VII commemorative broadcast sarà arricchito dalla partecipazione di Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase, rispettivamente Director dell'originale Final Fantasy 7 e Producer di Final Fantasy 7 Remake.

La diretta dedicata ai 25 anni del videogame sarà preceduta dal primo appuntamento periodico con il team di sviluppo di Final Fantasy VII: The First Soldier. Gli autori del battle royale gratuito presenteranno per l'occasione delle novità in arrivo nel gioco mobile nel corso dei prossimi mesi.

Lo streaming partirà alle ore 11:00 del fuso orario italiano, e potrà essere seguita sul canale YouTube ufficiale di Square Enix. Per il momento, la casa del Chocobo non ha confermato se sarà disponibile solo in giapponese o anche con sottotitoli in lingua inglese.

Cosa ne dite, seguirete anche voi la diretta per quello che è ancora oggi un videogioco leggendario?