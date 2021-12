Final Fantasy 7 Remake meglio su PC o PS5? Il confronto

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha debuttato ieri anche su PC su Epic Games Store. Al di là delle polemiche per il prezzo, che pareggia quello della versione PlayStation 5, il gioco è stato subito acquistato da molti e partono inevitabilmente i primi confronti.

Il canale YouTube “El Analista de Bits“, ormai specializzato in questo genere di raffronti, ha pubblicato un video che mette fianco a fianco le versioni PC e PlayStation 5. Il dato che emerge è senza dubbio interessante e non solo ai fini del confronto.

Final Fantasy 7 Remake è meglio su PC o PS5? Dipende…

Final Fantasy 7 Remake è stato eseguito su PC con una RTX 3080. In questo modo, come spiega il canale, è stato possibile testare le caratteristiche di questa versione, che non sono in realtà molte.

La versione PS5 messa a confronto è quella relativa alla modalità qualità: quindi con una risoluzione a 2160p dinamici e 30 FPS. Su PC ovviamente non ci sono limiti e, se la propria configurazione lo permette, si può arrivare fino a 120 FPS.

L'edizione per mouse e tastiera comprende tutti i miglioramenti tecnici che erano stati pensati per PlayStation 5, includendo anche l'HDR. Tuttavia, almeno per il momento, non sembra esserci di più. Le impostazioni di configurazione sono veramente risicate ed è possibile cambiare soltanto le ombre, le texture ed il numero di NPC a schermo.

Per il resto, come spiega El Analista de Bits, sembra di trovarsi a un mero porting della versione PlayStation 5, senza alcuna vera aggiunta a parte la possibilità di raggiungere i 120 FPS.

Quindi, sotto quest'ultimo punto di vista si può dire che basterebbe per rendere Final Fantasy 7 Remake per PC superiore allo stesso gioco su PS5, ma è chiaro che gli utenti personal computer si aspettano qualcosa di più in termini di personalizzazione.

La speranza è che Square Enix possa inserire ulteriori opzioni in futuro. Nel frattempo, vi ricordiamo che il gioco è disponibile in esclusiva su Epic Games Store.