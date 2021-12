Final Fantasy 7 Remake: upgrade PS5 gratis per la versione PS Plus

Final Fantasy 7 Remake è stato incluso con l'abbonamento PlayStation Plus lo scorso marzo. Si trattava della versione PlayStation 4 che, a differenza di quanto sperassero gli utenti, non permetteva di passare gratuitamente all'edizione per PlayStation 5. Ora le cose stanno per cambiare.

Square Enix ha annunciato che chiunque abbia riscattato il gioco all'epoca, a partire da mercoledì 22 dicembre potrà effettuare l'upgrade gratuito alla versione PS5. Va precisato tuttavia che il discorso riguarda soltanto il gioco base. Il DLC, Episode Intermission, potrà essere acquistato a parte con uno sconto del 25 percento.

