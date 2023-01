Final Fantasy 7 The First Soldier chiude oggi: Square Enix ringrazia i fan del Battle Royale

Come già annunciato da tempo dai vertici di Square Enix, Final Fantasy 7 The First Soldier va a chiudere definitivamente i battenti nella giornata di oggi, 11 gennaio 2022.

Lo spin-off gratuito di stampo Battle Royale ambientato nello stesso universo del celebre jRPG va quindi a concludere la sua corsa, con la messa offline dei server in tutto il mondo sia sui dispositivi iOS che su quelli Android. Il motivo è da ricercarsi nei risultati sotto le aspettative fatti registrare dal free to play, che consentiva agli appassionati di fronteggiarsi in uno scontro al cardiopalma tra le strade di Midgar.

Final Fantasy 7 The First Soldier è rimasto attivo per poco più di un anno, vuoi per la sua qualità altalenante, vuoi per una concorrenza agguerritissima nel genere di appartenenza. Nel suo giorno di chiusura, la casa del Chocobo ha quindi voluto ringraziare la community che ha popolato sino ad ora i server del videogioco mobile, affidando un messaggio alle pagine di Twitter:

2023年1月11日を持ちましてサービスを終了致しました。

ソルジャー候補兵の皆様、「FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER」を遊んで頂きありがとうございました。#FF7FS pic.twitter.com/F5kIWQQOE8 — FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER_JP|FF7FS (@FFVII_FS_JP) January 11, 2023

Con il cinguettio, si chiude ufficialmente l’esperimento nipponico, attorno al quale non si è mai venuta a creare un’ampia e solida community di appassionati, a cui probabilmente non è andato a genio il gameplay da tipico Battle Royale della produzione.

Final Fantasy 7 The First Soldier aveva accolto la Stagione 3 durante l’estate del 2022, mentre sul finire del 2021 aveva festeggiato il superamento dei 2 milioni di download. Oggi, saluta per sempre il popolo dei gamer, non essendo mai riuscito davvero a decollare.