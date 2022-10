Final Fantasy 7 The First Soldier: il Battle Royale chiude definitivamente

Nonostante il franchise sia uno dei più amati dalla community videoludica, la vita di Final Fantasy 7 The First Soldier nel settore è stata davvero molto breve.

Sì perché, con un breve comunicato condiviso sui social, Square Enix ha annunciato la chiusura definitiva del suo Battle Royale per PC e dispositivi iOS e Android; gioco, questo, lanciato soltanto nel mese di giugno di quest’anno.

[End of Service Notice]

We are regretful to announce that we will be ending service for FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER at 07:00 UTC on January 11, 2023.

We would like to thank you all for all your support over the past year.https://t.co/XvNOVv2EVs#FF7FS pic.twitter.com/aNVI4iHle4

— FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER_EN|FF7FS (@FFVII_FS_EN) October 12, 2022