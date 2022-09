Final Fantasy: il concerto per i 35 anni arriva in Italia, date e prezzi dei biglietti

Quello di Final Fantasy è un nome che tutti i videogiocatori conoscono, anche quelli che non si sono mai avvicinati pad alla mano alla saga jRPG di casa Square Enix.

Saga, quella nata in Giapponese nel 1987 su NES, che nel 2022 festeggia il suo 35esimo anniversario con una nuova edizione di Distant Worlds. Si tratta di una serie di concerti orchestrali in giro per il mondo dedicati alla colonna sonora della celebre Fantasia Finale, che toccherà anche il nostro Paese.

Final Fantasy Distant Worlds permetterà a tutti i fan italiani di poter rivivere i brani più belli ed evocativi del franchise ruolistico, di ritorno su PS5 con l’attesissimo Final Fantasy 16, grazie ad un’unica tappa. Questa è fissata per sabato 4 febbraio 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I biglietti saranno messi in vendita a partire dal 9 settembre 2022 alle ore 10:00 su TicketOne, e sono già stati fissati i prezzi per tutte le fasce dell’Auditorium:

Platea I Settore – 94 euro più prevendita

– 94 euro più prevendita Platea II Settore – 82 euro più prevendita

– 82 euro più prevendita Prima Galleria – 72 euro più prevendita

– 72 euro più prevendita Seconda Galleria – 59 euro più prevendita

– 59 euro più prevendita Galleria Laterale – 30 euro più prevendita

Il 4 febbraio 2023 i fan potranno rivivere l’intera storia di Final Fantasy attraverso le sue musiche più iconiche, con un programma curato direttamente dal leggendario compositore Nobuo Uematsu. I brani saranno suonati da un’orchestra e un coro di oltre 100 musicisti, guidati dal direttore Award Arnie Roth, vincitore di un Grammy Award, con scene video mozzafiato ad alta definizione create per il tour da Square Enix.

La tappa romana vedrà anche la partecipazione di Rikki, cantante di Suteki da ne, uno dei brani più simbolici di Final Fantasy X, rendendo la serata ancora più speciale.

Per maggiori dettagli tenete d’occhio la pagina ufficiale di Final Fantasy Distant Worlds a Roma, che verrà aggiornata nei prossimi mesi con informazioni aggiuntive sulla programmazione italiana.