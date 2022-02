Final Fantasy VI Pixel Remaster è ora disponibile: tutte le info

Uno dei Final Fantasy più amati, il leggendario sesto capitolo, è tornato in versione potenziata, col titolo Final Fantasy VI Pixel Remaster, dopo i precedenti cinque capitoli, rappresentando la versione più raffinata del gioco mai prodotta. Il titolo è ora disponibile per Steam e dispositivi mobile: ecco tutte le informazioni in proposito.

Questa versione pixel remaster in 2D, con grafica e audio completamente rielaborati, include un’ampia serie di personaggi giocabili, tutti con le loro storie, i loro obiettivi e i loro destini. Il giocatore potrà personalizzare le abilità, le magie e le invocazioni di esper di ciascun membro del gruppo grazie al sistema di magilite.

Per la prima volta, la pixel remaster di Final Fantasy VI includerà anche una magistrale reinterpretazione dell’amata scena dell’opera con nuove voci e animazioni. Adesso è possibile vedere questa scena iconica con le voci in giapponese, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo o coreano.

Queste, nello specifico, le migliorie apportate alla versione originale:

Grafica pixel 2D universalmente aggiornata, inclusi gli inconfondibili design dei personaggi di Final Fantasy creati da Kazuko Shibuya, l’artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta;

Una fantastica colonna sonora riarrangiata in stile Final Fantasy, sotto la supervisione del compositore originale, Nobuo Uematsu;

Un gameplay migliorato che include un’interfaccia modernizzata, delle opzioni di combattimento automatico e altro ancora;

Delle migliorie generali, come i contenuti del bestiario, la galleria e il riproduttore musicale;



Chi acquisterà Final Fantasy VI su Steam entro il 9 marzo riceverà dei bonus esclusivi, tra cui quattro sfondi, cinque brani musicali e il 20% di sconto. Gli sfondi, il brano strumentale e i brani speciali “Timelapse”, che riflettono la transizione tra le versioni originali iconiche e quelle riarrangiate, inclusi con l’acquisto iniziale, sono anche disponibili tramite il pacchetto su Steam. Questi sono i brani inclusi:

The Decisive Battle (Timelapse Remix)

Terra’s Theme (Timelapse Remix)

Searching for Friends (Timelapse Remix)

Locke’s Theme (Timelapse Remix)

Aria di Mezzo Carattere (Instrumental)

È ora possibile acquistare il pacchetto che include tutti e sei i giochi della serie Final Fantasy Pixel Remaster, ovvero il FINAL FANTASY I-VI Bundle, per ottenere uno sconto aggiuntivo. Maggiori informazioni sul pacchetto e su ogni titolo individuale sono disponibili su Steam, App Store, Google Play e Amazon App Store.

Questa la sinossi ufficiale del gioco:

Pubblicato originariamente nel 1994 per il Super Nintendo Entertainment System, Final Fantasy VI cattura tutta la magia dell’originale ed è più facile da giocare. Scopri una storia indimenticabile che segue la Guerra dei Magi, che ha lasciato solo distruzione e miseria al suo passaggio e ha provocato la scomparsa della magia dal mondo. Mille anni più tardi, l’umanità dipende dalle macchine e dalla tecnologia, finché appare una giovane con poteri misteriosi, Terra. L’Impero malvagio la teneva prigioniera per cercare di usare i suoi poteri come arma, portando così a un incontro fatidico tra Terra e un giovane di nome Locke. La loro straziante fuga dalla morsa dell’Impero dà vita a una serie di eventi che toccano innumerevoli vite e portano a una sola, inevitabile conclusione.

Visitate il sito ufficiale della serie Final Fantasy Pixel Remaster per maggiori informazioni: https://ffpixelremaster.com/