Final Fantasy VI Pixel Remaster ha una finestra di lancio: uscirà nel 2022

Square Enix ha finalmente annunciato la finestra di lancio per il sesto (ed ultimo) titolo della serie Final Fantasy Pixel Remaster: la data di uscita per Final Fantasy VI è stata fissata ad un generico “Febbraio 2022”, giusto in tempo per giocarlo sulla nuova Steam Deck. Il gioco, inizialmente previsto per la fine del 2021, ha così subito un ritardo nella pubblicazione. Il motivo? Square Enix ha giustificato la lunga attesa spiegando che il team ha bisogno di più tempo per dare vita ad un titolo finale all'altezza delle aspettative. Una fase di “polishing” extra, in cui gli sviluppatori aggiungeranno gli ultimi ritocchi per ottenere “la migliore esperienza possibile”.

An update on the Final Fantasy VI pixel remaster. For more information, including details on the additional pre-purchase items, please read: https://t.co/V5ebtbbRcg pic.twitter.com/48dg9lZGGB — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) December 21, 2021

Final Fantasy Pixel Remaster e bonus

I primi tre capitoli sono stati rilasciati insieme la scorsa estate, mentre Final Fantasy IV e V sono arrivati rispettivamente a settembre e novembre. Final Fantasy VI è l'ultimo titolo a vantare grafica in pixel prima di passare ai poligoni 3D, oltre ad essere uno dei più amati della saga. Nel tweet, Square Enix ha anche comunicato bonus aggiuntivi per tutti coloro che hanno pre-ordinato il gioco singolarmente oppure il bundle Pixel Remaster lo scorso luglio su Steam. I bonus includono alcuni wallpaper che celebrano il titolo e l'intera serie Pixel Remaster e cinque brani della colonna sonora in versione “Timelapse Remix”. Si tratta di brani speciali che iniziano con la versione della colonna sonora originale e si trasformano gradualmente nella versione alternativa rielaborata. Ogni sfondo è disponibile in 5 grandezze diverse: 3840×2160, 2560×1600, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768.

I brani sono:

Locke's Theme (Timelapse Remix)

The Decisive Battle (Timelapse Remix)

Terra's Theme (Timelapse Remix)

Searching for Friends (Timelapse Remix)

Aria di Mezzo Carattere (Instrumental)

Final Fantasy VI Pixel Remaster arriverà dunque a febbraio 2022 su PC (piattaforma Steam, dove sono disponibili anche tutti i precedenti capitoli oltre al bundle Pixel Remaster), iOS e Android.