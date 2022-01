Final Fantasy VII e VIII: il Twin Pack Remastered per Nintendo Switch torna in offerta

Mentre Final Fantasy 16 rischia di slittare al 2023, perché non ingannare l'attesa rigiocando i vecchi capitoli della saga? Il cofanetto Twin Pack che include Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII versione remastered per Nintendo Switch torna in offerta su Amazon. Il prezzo è di 33,17 euro (invece di 39,99) per una delle avventure videoludiche più epiche dell'intera storia videoludica.

Pubblicati per PlayStation 1 nel 1997 e nel 1999, Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII tornano in una versione remastered completamente rinnovata. I titoli presentano infatti un nuovo stile grafico e miglioramenti tecnici a livello di gameplay. Parliamo, ad esempio, della possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco e modificarne la difficoltà, battaglie facilitate rispetto agli originali e modalità Turbo (x3) e la rimozione degli incontri causali.

Avrai l'occasione di rivestire i panni di Cloud Strife oppure di Squall Leonhart e di vivere (o rivivere, se sei un fan di vecchia data) tutta l'emozione di un'avventura epica e unica nel suo genere. Con tutta la comodità portatile di Nintendo Switch. Il Twin Pack è al momento in offerta su Amazon, non al suo minimo storico ma comunque con un buon 17% di sconto che fa scendere il prezzo a 33,17 euro.