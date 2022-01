Brutte notizie per Final Fantasy 16: uscita solo nel 2023?

I possessori di PS5 appassionati di giochi di ruolo di stampo giapponese aspettano inevitabilmente al varco Final Fantasy 16, prossima incarnazione della celebre saga di casa Square Enix.

Titolo, questo, che ha fatto fin da subito un'ottima impressione a fan vecchi e nuovi in sede di annuncio, grazie ad un primo trailer confezionato con tutti i crismi, ma che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per un preoccupante ritardo sulla tabella di marcia precedentemente fissata dal team di sviluppo.

Ritardo che è stato quantificato dalla compagnia del Chocobo in circa sei mesi, con Final Fantasy 16 ad essere presentato nuovamente al grande pubblico nel corso della prossima stagione primaverile. E che, giocoforza, ha fatto temere la community di gamer per una release posticipata.

Final Fantasy 16 uscirà su PS5 l'anno prossimo?

Non solo, un recente post pubblicato da Square Enix sul suo blog ufficiale – potete leggerlo qui – non fa altro che alimentare queste paure, facendo circolare la – pessima – notizia che la 16esima Fantasia Finale sarà lanciata solo nel 2023, e non nel 2022 come molti speravano.

Questo perché il post incriminato presenta una carrellata di tutti i videogiochi Square Enix in arrivo nel 2022. Tra questi, troviamo ad esempio Babylon's Fall, Life is Strange: Remastered Collection, Chocobo GP, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins, Forspoken e anche giochi privi di una data di uscita precisa come Final Fantasy VI Pixel Remastered, l'espansione Worldslayer di Outriders e Star Ocean: The Divine Force.

Grande assente è per l'appunto Final Fantasy 16 appunto, che non viene assolutamente menzionato tra i giochi in uscita quest'anno. In ogni caso, ci muoviamo ancora nel campo delle ipotesi, con la stessa Square Enix a sottolineare che “altre sorprese sono in arrivo“. Nel frattempo, noi non possiamo fare altro che attenderle e lucidare il nostro fedele pad.