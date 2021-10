Star Ocean: The Divine Force esce nel 2022 per i 25 anni della serie jRPG

In occasione dell'ultimo State of Play organizzato da Sony, Square Enix ha deciso di stupire tutti e di andare ad annunciare un nuovo capitolo di una saga jRPG molto amata dai gamer.

Si tratta di Star Ocean: The Divine Force, prossima incarnazione del franchise sviluppato dai ragazzi di Tri-Ace, e che va a festeggiarne il venticinquesimo anniversario. Un nuovo episodio canonico a tutti gli effetti, svelato con un primo trailer dalle atmosfere ora sci-fi ora squisitamente fantasy, e che vuole migliorare quanto di buono abbiamo già visto ed apprezzato nei precedenti capitoli.

Come da tradizione, anche Star Ocean: The Divine Force fonderà nella sua narrazione atmosfere fantasy in un universo fantascientifico. Possiamo anche aspettarci un nutrito cast di personaggi giocabili, diverse sotto trame e un sistema di combattimento unico studiato per dare luogo a scontri mozzafiato con l'ausilio di comandi semplici e istintivi.

Non solo, stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo nipponico, la storia andrà a cambiare in base alle nostre scelte. Storia che vedrà interagire eroi provenienti da due mondi distinti, uno sci-fi e l'altro fantasy, grazie all'utilizzo di un sistema definito Double Hero. In più, offrirà la possibilità di muoversi negli ambienti in totale libertà a 360°, anche in volo, e di catapultarsi in battaglia senza alcuna interruzione.

Star Ocean: The Divine Force è in uscita in un generico 2022, ed è previsto su PC, PS5, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Cosa ne dite, l'annuncio di Square Enix ha risvegliato la vostra voglia di avventure ruolistiche?