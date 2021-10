State of Play del 27 ottobre 2021: tutti gli annunci per PS5 e PS4

Come promesso da “mamma” Sony, lo State of Play del 27 ottobre 2021 è andato finalmente in onda. La sensazione, però, è che lo show del colosso giapponese non sarà ricordato dalla community di appassionati per essere stato propriamente imperdibile.

Sì perché, nonostante in fase di annuncio non fosse poi così chiaro, la diretta streaming è stata utile principalmente per alzare il sipario sui prossimi indie in arrivo sulle console PlayStation, dunque PS4 e PS5. Nonostante le aspettative fossero erroneamente alle stelle – e non solo per colpa dei fan -, lo show messo in piedi dalla “grande S” – della durata di 20 minuti – è stato comunque piuttosto denso di titoli e trailer, con una grande varietà di produzioni a ritagliarsi un posto di rilievo sul palco virtuale.

Alcuni dei giochi dell'ultimo State of Play erano già noti al grande pubblico, e sono stati coinvolti per rilasciare interessanti aggiornamenti sul loro stato di sviluppo. Altri, poi, sono del tutto inediti, e hanno trovato nella diretta di fine ottobre l'occasione giusta per farsi conoscere.

Scopriamo allora tutte le novità messe sul piatto da Sony: a voi non resta che reggervi forte al pad e seguirci in questo colorato recap in pixel e poligoni.

Tutte le novità dello State of Play di ottobre

Sony ha deciso di aprire il suo State of Play del 27 ottobre con l'annuncio di Deathverse Let it Die per PS4 e PS5, in arrivo nel corso del 2022. Il gioco è sviluppato dai ragazzi di GungHo Online Entertainment, ed è una sorta di seguito di Let it Die, dallo stesso sviluppatore.

Si tratta di un gioco d'azione orientato al multiplayer, nel quale siamo chiamati a vestire i panni di uno tra i tanti personaggi a disposizione, dotato di abilità di combattimento peculiari – dagli attacchi corpo a corpo a quelli a distanza. Questa la descrizione ufficiale del progetto:

Benvenuti a tutti coloro che stanno cercando un modo per liberarsi dallo stress quotidiano e soddisfare un desiderio folle di espressione estrema. Vi invitiamo a partecipare a un reality show di sopravvivenza che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo!

Prosegue la carrellata di indie – e non solo – per le piattaforme a marchio PlayStation con un nuovo trailer dedicato al già noto Death's Door, in dirittura d'arrivo – anche su Nintendo Switch – il 23 novembre di quest'anno. Il videogame è già disponibile su PC e Xbox, e ora si fa finalmente strada su altri lidi.

Già rivelato per PC durante l'E3 2021, We Are OFK è stato ora annunciato per PS5 e PS4 con un trailer durante lo State of Play autunnale di Sony. Sarà disponibile nel corso del 2022, e il team di sviluppo ha messo a disposizione molti dettagli interessanti per quanti lo attendono al varco:

Ecco come quattro amici si sono conosciuti, hanno formato una band e pubblicato il loro primo EP, senza distruggere telefonini per la frustrazione. Una serie interattiva per scoprire la nascita del gruppo, tra sogni, appuntamenti e affitti da pagare a Los Angeles. Dopo aver rotto con la sua storica fidanzata, Itsumi Saito si trasferisce a Downtown per inseguire il suo sogno di sfondare nella musica. Ma destreggiarsi tra prove, amici, un lavoro a tempo pieno e la vita da pendolare del West Side non sarà facile. Itsu sta cercando di emergere nella giungla della scena musicale e, dopo essersi imbucato a una festa esclusiva a Hollywood, riesce a stringere amicizia con un producer emergente e il suo sogno inizia a realizzarsi.

Nel corso della diretta non è mancato poi un nuovo trailer per il picchiaduristico The King of Fighters XV, che ha fissato le date per la fase Beta del videogioco su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il prossimo capitolo della storica saga di beat ‘em up sarà disponibile in versione di prova dal 20 novembre, alle 04:00 ora italiana, fino alle 15:59 del 22 novembre 2021, sempre ora italiana. Avremo a disposizione otto personaggi tra cui scegliere durante le sessioni di test, mentre le modalità implementate saranno match casuali online e room match online, oltre ad allenamento offline.

Nuovo trailer anche per Five Nights at Freddy: Security Breach, prossima incarnazione della serie horror in arrivo su PS5, PS4 e PC. Per l'occasione è stata annunciata anche la data di uscita, fissata per il prossimo 16 dicembre.

Sono però le battute finali dello show quelle più intriganti per il popolo geek. Sì perché, dal palco dello State of Play, è arrivato un nuovo filmato dell'affasciante Little Devil Inside per PS4 e PS5. La clip si focalizza in particolare sul gameplay, fatto di dialoghi a scelta multipla, elementi survival e, in parte, da open world. Non mancano comunque intensi combattimenti contro svariate tipologie di nemici, ma pure momenti di svago come la pesca, il crafting culinario e l'esplorazione.

Senza dubbio lo stile grafico è l'aspetto che colpisce maggiormente di questa produzione indie, fatto di un mix di ambienti molto realistici e personaggi decisamente più colorati e stilizzati.

Si cambia totalmente registro con l'annuncio di Star Ocean: The Divine Force per PS5 e PS4, visto in un trailer e atteso sul mercato nel corso del 2022. Giusto in tempo per festeggiare i 25 anni della saga di jRPG.

Star Ocean: The Divine Force includerà “una storia che miscela scenari fantasy e sci-fi, una gran quantità di personaggi giocabili e missioni secondarie”, si legge nel comunicato ufficiale. Il titolo vanterà inoltre “un sistema di combattimento peculiare, che consentirà di dar vita a spettacolari scontri grazie a controlli semplici e intuitivi”.

Spazio ancora a Bugsnax: The Isle of BIGsnax, un'espansione gratis per il particolare action adventure di Young Horses per PC, PS5 e PS4, in arrivo nel 2022.

La nuova espansione ci riporta dunque nello strano mondo di Snaktooth per una nuova avventura gratuita per tutti i possessori del gioco originale. The Isle of BIGsnax aggiunge una nuova isola inedita di notevoli dimensioni, che consente di esplorare nuove ambientazioni e scoprire ulteriori creature bizzarre tra le quali troviamo anche Chandlo, Floofty, Triffany e Shelda, che ci aiuteranno nelle nostre avventure.

A chiudere l'evento di Sony troviamo KartRider: Drift, pensato per PS4 e pizzicato a correre in un intenso trailer di gameplay.

Il coloratissimo gioco di corse arcade free-to-play di Nexon arriverà durante il 2022, e sarà preceduto da una Closed Beta fissata per il mese di dicembre.