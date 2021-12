Final Fantasy VII Remake Intergrade: svelati i requisiti PC

É terminata la settimana che ha fatto da teatro ai The Game Awards 2021, in cui si è premiato l'opera considerata dagli esperti e dalla community Game of the Year. Durante l'evento si sono susseguiti molti trailer che hanno annunciato nuovi titoli in arrivo nel 2022. Un filmato, invece, era dedicato a Final Fantasy VII Remake Intergrade, pronto ad approdare anche su PC.

Tra meno di una settimana, infatti, il remake dello storico RPG di Square Enix del 1997 arriverà sull'Epic Games Store e potrà essere acquistato e giocato da tutti. Per poter eseguire al meglio il gioco, però, Square Enix ha confermato quali sono i requisiti minimi PC.

Square Enix ha di recente pubblicato un cinguettio su Twitter che punta ad evidenziare proprio i requisiti per far girare al meglio un titolo come Final Fantasy VII Remake Intergrade. Il gioco, oltre a seguire le vicende di Cloud e dell'Avalanche, approfondirà anche la storia di Yuffie, fino ad ora solamente disponibile su PlayStation 5.

Final Fantasy VII Remake Intergrade: eccovi i requisiti per PC

Nel complesso, i requisiti sembrano essere piuttosto equilibrati. In particolare, quelli minimi richiedono all'utente un Intel Core i5-3330 o AMD FX-8350 con 8 GB di RAM e una GeForce GTX 780 o Radeon RX 480 con 3 GB VRAM.

I requisiti consigliati, d'altra parte, sono basati su una risoluzione di 2560 x 1140 p. Questi includono un processore Intel Core i7-3770 o Ryzen 3 3100, 12 GB di RAM e una GTX 1080 o RX 5700 con 8 GB di VRAM.

In ogni caso, il giocatore, sia che segua i requisiti minimi, sia quelli consigliati, dovrà stare attento ad avere disponibili almeno 100 GB di spazio per l'archiviazione. La risoluzione massima consentita è di 3840 x 2160 p, ma resta da vedere se queste verranno migliorate ulteriormente.

Al momento, pare non sia presente l'RTX di Nvidia e che, quindi, non sia supportata la DLSS. Tuttavia, per saperne di più, dovremo aspettare il giorno preciso in cui Final Fantasy VII Remake Intergrade faccia la sua comparsa sull'Epic Games Store, ovvero il 16 dicembre 2021.