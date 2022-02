Final Fantasy XIV Online: Square Enix condivide i suoi piani per i prossimi dieci anni

Square Enix ha condiviso i suoi piani per continuare a supportare l’acclamato MMORPG Final Fantasy XIV Online per i prossimi dieci anni, oltre ad annunciare alcuni dei contenuti futuri previsti per i giocatori.

Durante l’ultima trasmissione Letter from the Producer LIVE, il produttore e director Naoki Yoshida ha parlato di una serie di aggiunte per Final Fantasy XIV Online che puntano ad aiutare il gioco a evolversi ancora di più in un’esperienza GdR online con cui divertirsi sia in solitaria che in compagnia, oltre a degli obiettivi a lungo termine, come dei miglioramenti grafici.

A partire dalla prossima patch 6.1, è stato annunciato che si espanderà il sistema di Trust, che al momento permette ai giocatori di affrontare determinati dungeon della storia principale con una squadra di PNG come alleati. Questa funzionalità permette ai giocatori di divertirsi con la storia al ritmo che preferiscono, senza la necessità di cercare una squadra di altri giocatori. Nella patch 6.1, che uscirà ad aprile, il sistema di Trust verrà incluso per tutti i dungeon della storia principale di A Realm Reborn™, e ne verranno aggiunti altri più avanti.

Inoltre, per supportare i nuovi giocatori e chi preferisce un’esperienza in solitaria, verranno modificati alcuni dungeon e trial di basso livello della storia principale per poter usufruire di un’esperienza accessibile in solitaria.

Guardando al futuro, Yoshida ha anche confermato che sono in corso i lavori per il primo aggiornamento grafico del titolo. I primi miglioramenti verranno inclusi nella prossima espansione, e ne arriveranno altri in seguito. I miglioramenti sono previsti sia per la grafica dei personaggi che per quella del mondo, e comprenderanno elementi quali texture con risoluzione più alta, materiali di maggior qualità e migliorie negli effetti di illuminazione e delle ombre.

Tutte le informazioni sono disponibili nel video della trasmissione a quest’indirizzo.

Infine, è stato anche annunciato un piano d’azione per i nuovi contenuti in programma per le patch future. Questa non è una lista completa, e ci saranno altri contenuti che verranno annunciati prossimamente. L’uscita recente dell’acclamatissima espansione Endwalker ha concluso la saga di Hydaelyn e Zodiark, ma arriveranno moltissime nuove avventure e sfide per i giocatori futuri, tra cui:

Serie di patch 6.1