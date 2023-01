Forspoken: 5 cose da sapere per giocare al meglio l'avventura Square Enix

Il grande giorno di Forspoken è finalmente arrivato! Dopo aver messo a disposizione degli utenti una demo gratuita, Square Enix è infatti andata a lanciare ufficialmente il suo actionRPG, disponibile dal 24 gennaio 2023 sia su PC che su PlayStation 5.

Un titolo non certamente esente da difetti, ma che ha saputo solleticare le attenzioni del pubblico grazie alle sue meccaniche parkour e ad un utilizzo sapiente delle abilità e delle tecniche magiche dell’eroina protagonista; non solo, nel corso dell’avventura è presente un’esorbitante mole di attività da completare, a tutto vantaggio della longevità.

In questa guida, vedremo allora insieme 5 cose da sapere su Forspoken prima di iniziare a giocare, così da familiarizzare subito con alcune meccaniche presenti all’interno del videogame della compagnia del Chocobo.

Facciamo attenzione al miasma

La prima cosa da ricordare all’interno dell’universo di Forspoken è quella di fare attenzione alle aree nebbiose ricoperte di miasma. Queste, infatti, sono popolate dai cosiddetti Incubi, ovvero delle creature maligne e particolarmente aggressive tra le più forti all’interno del titolo, da affrontare solo con il giusto equipaggiamento e ad un livello adeguato.

Visitiamo tutti i rifugi

Il mondo aperto di Athia ospita parecchi rifugi nei quali è possibile riposare restando al sicuro dai nemici. Questi spazi sono inoltre adibiti alla creazione di vari oggetti e al miglioramento dell’equipaggiamento. Infine, una volta scoperto un rifugio e dopo averlo selezionato sulla mappa, è possibile sfruttarlo come meta per un viaggio rapido.

Raccogliamo tutte le risorse

Come accade per altre produzioni dalla struttura simile, anche in Forspoken troveremo risorse indispensabili per creare oggetti curativi, pezzi di equipaggiamento e per migliorare gli accessori indossati da Frey. Per questo, ricordiamoci di non tralasciare i materiali che potrebbero tornarci utili.

Completiamo le sfide legate alle magie

Alcune magie a disposizione di Frey possono essere potenziate completando delle sfide legate al loro utilizzo. A proposito di queste prove, ne esistono di vario tipo e vengono sbloccate raccogliendo dei collezionabili sparsi nel mondo di gioco. Dopo aver ottenuto libero accesso alla meccanica in questione, apriamo il menu Magia per tenere traccia dei nostri progressi.

L’importanza dei monumenti

Esplorando Athia capita di imbattersi in pietre sacre nelle quali è impresso un enorme potere. Grazie alla magia è possibile interagire con esse e infrangerne il sigillo, così da assorbire la forza vitale racchiusa al loro interno. Trovarle tutte permette di migliorare diversi parametri di Frey come la Salute, la Difesa e la Stamina.