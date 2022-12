Forspoken: grafica a confronto tra trailer e demo, il downgrade è evidente!

In uscita il prossimo mese di gennaio su PC e PlayStation 5, Forspoken è stato uno dei grandi protagonisti degli ultimi The Game Awards, che sono andati a premiare i migliori videogame dell’anno e a regalarci annunci e trailer in quantità.

Tra questi, anche una prima demo della produzione Square Enix, che si propone come un ambizioso actionRPG a mondo aperto, da testare per l’appunto tramite una versione di prova da scaricare gratuitamente da PlayStation Store.

Ebbene, proprio la demo gratis ha fatto emergere le prime criticità, e in particolare un evidente downgrade grafico tra il trailer di annuncio di Forspoken mostrato nel 2020 e la versione di test aperta al pubblico. Downgrade ben visibile nel video confronto pubblicato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, che evidenzia come il team di sviluppo sia sceso a massicci compromessi sul piano dell’illuminazione, delle texture, delle geometrie e dei dettagli.

La demo del gioco include le tre modalità grafiche che troveremo nella versione finale. La modalità Qualità offre texture e distanza visiva migliori a fronte di una risoluzione che si aggira mediamente attorno ai 1728p, puntando ai 30 fps.

La modalità Ray Tracing, invece, va a diminuire la risoluzione, che scende a 1512p di media, assieme alla nitidezza delle texture e alla distanza visiva, a fronte di ombre migliorate sotto alcuni aspetti; la tecnologia non viene però applicata né ai riflessi né all’illuminazione globale, e sembra che non funzioni su tutti gli elementi presenti sullo schermo.

La modalità Prestazioni, infine, soffre di qualche problema di pop-up e scende con la risoluzione fino a 1440p dinamici con temporal reconstruction, ma nonostante questi sacrifici non riesce a offrire un frame rate di 60 fotogrammi solido e costante. In aggiunta, Forspoken presenta un supporto ai 120 Hz, la cui attivazione porta però la risoluzione a 1440p in tutte e tre le modalità grafiche.

Insomma, pare che il downgrade nelle prestazioni sia evidente, per quella che dovrebbe rappresentare la versione finale di Forspoken, sugli scaffali il 24 gennaio 2023. Anche voi, provando la demo, avete notato queste sbavature tecniche?