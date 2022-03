Forspoken: tutta la magia dell'actionRPG Square Enix in un nuovo gameplay

In uscita l’11 ottobre di quest’anno, Forspoken promette di intrattenere gli appassionati di videogiochi con un concentrato di magie e azione davvero notevole.

L’impegno del team di Luminous Productions, software parte della grande famiglia Square Enix – la stessa di Final Fantasy, per intenderci -, nel dare vita ad un mondo tanto affascinante e ricco di avventure può essere toccato con mano grazie ad un nuovo video di gameplay della produzione. Video pubblicato in esclusiva dalla redazione di Game Informer, e visibile direttamente in testata di articolo.

Si tratta, come avrete capito, di quasi 10 minuti di puro giocato, che principalmente mettono al centro il combat system di Forspoken e le sue peculiari meccaniche, basate sulla combinazione tra schivate acrobatiche e l’impiego di tre diverse macro-categorie di incantesimi.

La protagonista Frey può scatenare contro gli avversari tutta una serie di magie, che vanno a restituire a schermo una pletora di effetti speciali e particellari davvero spettacolari, con marcate differenze estetiche tra una stregoneria e l’altra. Stupisce anche il dinamismo generale dell’azione, con scontri piuttosto frenetici e movimentati. Tra incantesimi di difesa, attacchi ad area, palle di fuoco e mosse particolarmente potenti, il sistema di combattimento dell’actionRPG di Square Enix risulta sicuramente interessante. Nell’attesa di testarlo con mano, vi lasciamo dunque alla visione del video gameplay che trovate in apertura.

Di recente, lo ricordiamo, Luminous Productions ha confermato il rinvio di Forspoken, ora atteso per ottobre 2022 su PC e PlayStation 5.