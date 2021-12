Forspoken: tanti i dettagli svelati da Luminous Productions

Come vi avevamo preannunciato nell'articolo dove vi abbiamo illustrato i migliori videogiochi in arrivo nel 2022, Forspoken ha generato grandi aspettative. Il titolo si è recentemente mostrato anche durante i The Game Awards 2021 tramite un trailer, che ha confermato la data di lancio ufficiale.

Forspoken permetterà al giocatore di vestire i panni di Frey, una giovane donna di New York City. Frey si è vista catapultarsi improvvisamente nelle terre di Athia, un tempo una landa magica e pacifica, adesso scombussolata dalla presenza di forza corruttrice, nota come “Break“. Oltre ai nemici generati dalla corruzione, Frey avrà a che fare anche con i Tanta, altra categoria di forze minacciose.

Forspoken: ecco i dettagli di sviluppo svelati dalla software house

I Tanta, come ci spiegano gli sviluppatori di Luminous Productions tramite il PlayStation Blog, sono gli ex-governatori del regno di Athia. Ogni Tanta rappresenta una virtù differente e, tanto tempo prima degli avvenimenti di Forspoken, i Tanta erano ben accetti dalla popolazione.

La situazione è andata complicandosi nel momento in cui i Tanta si sono dimostrati, improvvisamente, estremamente oppressivi con la loro politica e pieni di odio. Oltre a ciò, i Tanta rappresentano una pericolosa minaccia per Frey, in quanto sono dotati di poteri magici spaventosamente forti.

Un assaggio dei Tanta, in realtà, lo abbiamo già avuto grazie al trailer mostrato durante i The Game Awards, in cui si è fatta vedere Tanta Prav.

Tanta Sila, invece, è stata concepita come la “Tanta della Forza” che un tempo controllava le truppe militari di Athia. Ha sempre combattuto in prima linea per scacciare le minacce esterne al regno e il popola l'ha sempre venerata per questo.

Sfortunatamente, adesso Tanta Sila è diventata un tiranno e despota dall'animo crudele e che non si fida di nient'altro che non sia la propria abilità in battaglia. Dato che rappresenta la “forza in battaglia”, il designer dei personaggi l'ha realizzata con indosso un abito ci color rosso (un colore aggressivo) di flamenco.

Di contro, Tanta Prav è considerata la “Tanta della Giustizia” e, prima dei disordini ad Athia, ella si occupava di amministrare, appunto, la giustizia. La sua capacità di percepire la falsità e di intravedere il bene o il male nelle persone, rendeva Athia un ambiente ordinato e pacifico. Ora, purtroppo, Tanta Prav ha una visione distorta della giustizia e tende a fidarsi del suo unico senso.

Forspoken, come annunciato dal trailer presentatosi ai The Game Awards 2021, uscirà su PlayStation 5 e PC a partire dal 24 maggio 2022.