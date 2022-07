Fortnite 21.30: Festeggiamenti per l'Estate e tante novità per la Battaglia Reale

La corsa di Fortnite, iniziata nel 2017, non vuole proprio arrestarsi. La Battaglia Reale di Epic Games continua infatti ad intrattenere milioni di appassionati su PC e console, andando ad introdurre nuove modalità, skin a tema e armi a colpi di update.

La giornata di oggi non fa di certo eccezione, ed ecco che il 19 luglio 2022 andiamo ad accogliere un nuovo aggiornamento per lo shooter multiplayer, vale a dire quello che porta il gioco alla versione 21.30. Aggiornamento, questo, che si apre con il debutto di un’arma completamente inedita, ovvero il Fucile Pesante Prime. Con un caricatore che conta su quattro munizioni, la bocca da fuoco farà un danno maggiore con il primo proiettile. I restanti tre risulteranno invece meno letali, ma proporranno comunque danni costanti.

Per i giocatori che non vogliono rinunciare alla potenza di fuoco aggiuntiva offerta dall’arma, resta però la possibilità di ricaricare il Fucile Pesante Prime subito dopo l’esplosione del primo proiettile. Come si legge sul sito ufficiale, i giocatori di Fortnite potranno reperire la nuova arma a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti, dagli Arbusti della Realtà e dagli squali.

In occasione della pubblicazione dell’aggiornamento 21.30 di Fortnite, il team di Epic Games ha inoltre confermato che i Festeggiamenti per l’Estate prenderanno presto il via sulla grande isola di gioco. Manca ancora una data precisa, ma la software house promette novità a breve sullo speciale evento in-game.

Cosa ne dite, siete pronti a lanciarvi anche voi nella mischia? Cosa ne pensate di tutte queste novità per il Battle Royale per eccellenza?