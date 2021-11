Fortnite: arriva Jinx di League of Legends e Arcane

Per festeggiare il lancio della serie animata Arcane nel catalogo di Netflix, Jinx di League of Legends farà il suo debutto sui campi di battaglia di Fortnite.

Dopo Chris Redfield e Jill Valentine di Resident Evil, l'iconico personaggio del titolo di casa Riot Games farà il suo debutto nel Negozio del Battle Royale a partite dalle ore 01:00 di domani 5 novembre.

Come da tradizione, la skin di Jinx non sarà l'unico elemento estetico ad arricchire lo store in-game di Fortnite, ma sarà accompagnato da altri oggetti cosmetici legati al set Arcane: League of Legends. In particolare, si tratta del dorso decorativo Scimmia dei sogni di Jinx, del piccone Distruttore Pow Pow costruito con parti avanzate di Pow Pow e del brano per lobby Parco giochi, tratto dalla colonna sonora originale di Arcane. Tutti questi oggetti saranno inclusi nel Bundle Jinx Arcana, il quale offrirà anche lo spray Stregato e le schermate di caricamento Scatena il caos e Katchoo.

A seguire, le dichiarazioni di Brandon Miao di Riot Games in occasione di questa storica collaborazione:

Fortnite ha stretto collaborazioni di alto livello e dato vita a momenti di puro divertimento, impegnandosi comunque ad arricchire l'esperienza dei propri giocatori sia all'interno che fuori dal gioco con moltissimi contenuti: è una filosofia che abbiamo a cuore e che desideriamo condividere. Ci auguriamo che i giocatori siano entusiasti di vedere Jinx, una delle nostre campionesse più iconiche di League of Legends, come personaggio giocabile su Fortnite per festeggiare il lancio di Arcane.

Cosa ne dite, farete vostro il costume della celebre Leggenda di LoL? Intanto sapevate che Epic Games chiuderà definitivamente i server di Fortnite in Cina?