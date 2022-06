Fortnite: arrivano i tag social, come aggiungerli al profilo e come funzionano

L’aggiornamento 21.10 di Fortnite ha portato con sé una pletora di contenuti inediti per tutti gli appassionati della Battle Royale a marchio Epic Games.

Novità, queste, che fanno rima anche con i cosiddetti tag social, che ora gli utenti possono apporre al proprio profilo in-game.

Ogni giocatore di Fortnite Battaglia Reale può infatti scegliere fino a tre tag, con i quali esprimere le proprie preferenze relative a modalità di gioco (2v2, deathrun, tutti contro tutti, ecc.), tipologia di esperienza (relax, senza microfono, con microfono, ecc.) ed eventi competitivi (Coppa estetica, Coppa Hype, Coppa Fulmine, ecc.). In base ai tag social impostati, il gioco suggerirà alcuni contenuti specifici disponibili nell’esperienza free to play, fenomeno videoludico fin dal 2017.

Impostare i tag social nel proprio profilo è piuttosto semplice. Ecco i passaggi che dobbiamo seguire:

Cliccare sull’icona del proprio profilo di Fortnite, presente nella barra laterale visibile a schermo

Selezionare la voce “Aggiungi tag“

Una volta impostato almeno uno dei tre tag social, avremo modo di inviare e ricevere inviti ai e dai gruppi e ai e dai giocatori che presentano dei tag corrispondenti, sempre entro i limiti della propria regione server. Per far partire un invito, non dobbiamo fare altro che andare di nuovo nella barra laterale della schermata di Fortnite e selezionare la voce “In cerca di un gruppo“. Quest’ultima dovrà essere attivata anche per ricevere inviti, con la possibilità di disattivarla liberamente in qualunque momento.

Cosa ne pensate di questa nuova funzione, potrebbe rivelarsi utile per i vostri match online nella grande isola creata da Epic Games?