Fortnite: arrivano le skin di Zelda, Destiny e Mass Effect?

Disponibile ormai dal 2017, negli anni Fortnite ci ha abituati a collaborazioni di ogni tipo, che hanno visto combattere sulla grande isola della Battaglia Reale personaggi di serie TV, film, fumetti e altre celebri saghe videoludiche, assieme a celebrità del gaming e della musica.

Potenzialmente, l'esperienza sparacchina di Epic Games potrebbe ospitare qualsiasi eroe o villain di richiamo, arricchendo le skin acquistabili nel suo negozio virtuale. Ecco perché non dovrebbero stupire gli ultimi rumor apparsi in rete, che vorrebbero in arrivo, tra gli altri, costumi di The Legend of Zelda, Destiny 2 e Mass Effect.

Epic Games published a new survey for Fortnite Battle Royale. One of the questions has some Destiny characters, including Mara Sov, Drifter, and Hive. | #Destiny2 pic.twitter.com/IFoRT5mGY9 — Destiny Bulletin (@DestinyNewsCom) February 5, 2022

Più nello specifico, come segnala l'account Twitter Destiny Bulletin, nei giorni scorsi gli sviluppatori di Epic Games hanno inviato dei sondaggi relativi a Fortnite Battaglia Reale agli utenti. Una delle domande presenti chiede loro se conoscono o quantomeno hanno mai sentito parlare di vari personaggi di altri brand videoludici. Tra le varie opzioni ci sono il Ramingo, Mara Sov, la classe dei Titani e la razza dell'Alveare di Destiny 2, Link e Ganondorf di The Legend of Zelda, Samara di Mass Effect, Mega Man e addirittura Alexios di Assassin's Creed.

Come noterete, la gran parte delle opzioni disponibili cita volti di Destiny 2, con Bungie – recentemente acquistata da Sony – a poter essere davvero la prossima compagnia a dare vita a un crossover in Fortnite.

Ovviamente al momento non c'è nulla di ufficiale, dunque rimaniamo in attesa di smentite o conferme da parte dei diretti interessati. A voi piacerebbe vestire i panni di Link o dei celebri Guardiani nel Battle Royale per eccellenza? Ditecelo più sotto nei commenti!