Sony acquisisce Bungie per 3,6 miliardi di dollari: rimarrà "indipendente e multipiattaforma"

Dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ci sarà un nuovo importante acquisto nel panorama videoludico. È delle scorse ore infatti la notizia che Sony acquisterà Bungie, lo studio che si è occupato dello sviluppo di titoli come Destiny e Halo, per la cifra di 3,6 miliardi di dollari. Una volta completato l'accordo fra le parti, pare che Bungie diventerà una “sussidiaria indipendente” dell'azienda, mantenendo così una forma di indipendenza. In una comunicazione stampa, Bungie ha confermato la presenza di supporto multipiattaforma per Destiny 2 – a cui ora sta lavorando – e ha inoltre sottolineato che tutti i suoi titoli futuri non saranno un'esclusiva PlayStation.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.

We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.

Our journey begins today.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD

— Bungie (@Bungie) January 31, 2022