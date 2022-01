È Battlefield 2042? No, è Fortnite, che con la patch 19.01 rilasciata in queste ore si è arricchito di nuovi eventi naturali in grado di portare un po' di brio sull'isola del battle royale. Già mostrati nel video di presentazione del Capitolo 3, ecco tornado e fulmini.

Cambiano dunque le condizioni metereologiche del free-to-play di Epic Games. All'apparenza i fenomeni naturali potrebbero sembrare pericolosi, ma in realtà possono essere sfruttati a proprio vantaggio, ad esempio per incrementare temporaneamente la propria velocità o per prendere il volo e planare in un punto strategicamente più favorevole.

Con la planata “da tornado” non si subiscono danni. Discorso diverso invece per i fulmini (non colpiscono mai due volte consecutive!), che riducono leggermente la barra verde dei PV.

Today's Island forecast: extreme weather including tornadoes and lightning storms! Read all about some new weather arriving on the Island.https://t.co/hl7C7gKV0g pic.twitter.com/wqiGcSZM3X — Fortnite (@FortniteGame) January 11, 2022

Lo stravolgimento climatico è iniziato sull'isola di Fortnite e per l'occasione ci sarà uno speciale evento. Nel corso della Settimana Vorticante (dall'11 gennaio alle ore 15 del 17 gennaio 2022) le “probabilità di incontrare tornado saranno particolarmente elevate”, si legge sul sito ufficiale.

Altra novità, infine, è la Pistola a Razzi, utile per appiccare incendi e dare un bel po' di fastidio al nemico di turno (che a breve potrebbe sfoggiare anche un costume a tema Tartarughe Ninja).