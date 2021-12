Il supporto post lancio è fondamentale per la sopravvivenza di Battlefield 2042, sparatutto ambizioso ma che ha rivelato fin da subito alcuni punti deboli. Non si tratta di meccaniche di gioco mal riuscite, bensì di bug e glitch che rovinano l'esperienza di gioco. La community spera in quel qualcosa in più che possa cambiare le carte in tavola (non Babbo Natale!), e una nuova mappa potrebbe essere utile alla causa.

Un dataminer ha scovato e diffuso quella che dovrebbe essere la prima immagine di Exposure, la mappa della Stagione 1 di Battlefield 2042. Geograficamente dovrebbe essere localizzata in Canada, nella zona della British Columbia.

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma Exposure – dove si nasconderebbe una arma segreta russa – potrebbe debuttare tra qualche mese, forse tra marzo e aprile.

First image of the unreleased #Battlefield2042 map "Exposure" (no high resolution available). Lore recap: 🇨🇦 Set in Canada (British Columbia)

🔬 Landslide has exposed a secret research facility

🇷🇺 Russians suspect a military weapon inside Exposure seems to be part of Season 1. pic.twitter.com/gj51UdZTaP — temporyal (@temporyal) December 22, 2021

Critiche a parte, il titolo sviluppato da DICE avrebbe riscosso grande successo in termini di vendite. Anche in questo caso non si tratta di notizie ufficiali, ma secondo Tom Henderson di VGC BF 2042 avrebbe venduto più di quattro milioni di copie durante la prima settimana di disponibilità. Meglio di tutti gli altri capitoli della saga, eccezion fatta per Battlefield 3.

Week 1 sales: Battlefield 3 – 4.68M

Battlefield 1 – 3.46M

Battlefield 4 – 2.59M

Battlefield: Hardline – 1.48M

Battlefield: Bad Company 2 – 1.39M

Battlefield: Bad Company – 0.44M#Battlefield2042 – 4.23M — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021

Battlefield 2042, che avrebbe dovuto rendere difficile la vita ai player con fenomeni naturali come terremoti e tsunami, è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC Windows.