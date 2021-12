Battlefield: EA punta a un universo connesso e rivoluziona lo sviluppo

Ci sono grosse novità in vista per la serie Battlefield. Electronic Arts ha infatti annunciato un'importante rivoluzione nella struttura dei team di sviluppo dedicati al franchise. L'obiettivo è quello di creare un vero e proprio universo narrativo connesso.

Come parte di questi nuovi piani, EA sta dunque rivoluzionando la struttura che si occupa della crescita del marchio: il direttore generale di DICE, Oscar Gabrielson, è pronto a lasciare definitivamente la compagnia.

Vince Zampella, co-fondatore di Respawn Entertainment, il team di Titanfall, assumerà un nuovo ruolo come supervisore dell'intero franchise di Battlefield. Al suo fianco ci sarà Marcus Lehto, storico designer di Halo, che sarà incaricato di mettere in piedi un nuovo studio con sede a Seattle con l'intento di dar vita ad una narrativa più significativa per la serie.

“Questa è una strategia da vedere sotto diversi punti di vista. Continueremo ad evolvere e a far crescere Battlefield 2042 ed esploreremo nuovi tipi di esperienze e modelli di business che possiamo aggiungere lungo la strada per fornire una fantastica gamma di esperienze per i nostri giocatori.“

È quanto ha dichiarato lo stesso Zampella nel corso di un'intervista concessa a Gamespot, che ha svelato in esclusiva la notizia.

“In questo universo, il mondo è interconnesso con personaggi e narrativa condivisi. Questo universo è inoltre costruito con la nostra community mentre sfruttiamo la potenza di Battlefield Portal e dei contenuti generati dagli utenti che mettono la creatività nelle mani dei nostri giocatori.“

Provando quindi a fare un po' di ordine: sappiamo già che Battlefield Mobile è in arrivo da Industrial Toys, lo studio co-fondato da Alex Seropian, ex-presidente di Bungie. Inoltre, la stessa EA ha lasciato intendere che un episodio free-to-play, in stile Call of Duty Warzone, potrebbe arrivare in futuro.

Per il resto, c'è un possibile gioco in lavorazione da Ripple Effect, studio precedentemente noto come DICE LA, di cui lo stesso Zampella ne avrebbe supervisionato la progettazione iniziale.

Per adesso, comunque, l'obiettivo a breve termine è rimettere in piedi Battlefield 2042, accolto tiepidamente dagli appassionati e per cui EA ha promesso un impegno volto a farlo crescere e supportarlo nel corso dei prossimi anni.

Il gioco non verrà dunque abbandonato, ma nel frattempo la serie si prepara ad espandersi in modi mai visti prima.