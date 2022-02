Fortnite: Caos Creativo, parte l'evento speciale per San Valentino

San Valentino si avvicina, e come da tradizione anche l'universo videoludico è pronto a festeggiare. Fortnite non mancherà naturalmente all'appello, con Epic Games ad aver già lanciato un evento speciale per celebrare gli innamorati.

Si tratta di Caos Creativo, attivo da qualche ora nella celebre Battaglia Reale per PC e console – in particolare nella Modalità Creativa -, e che permette a tutti gli utenti di sbloccare delle ricompense uniche e di giocare assieme ai loro Creatori preferiti.

Non dobbiamo fare altro che fiondarci sul sito ufficiale dell'evento di Fortnite per iscriverci alla sfida, e ricevere contemporaneamente la nostra prima ricompensa, vale a dire l'emoticon L'amore domina. Non solo, giocare sulla mappa di Caos Creativo per 30 minuti o più sbloccherà automaticamente una ricompensa bonus, il piccone Mazza di cuori. Possiamo accedere alla mappa attraverso il centro Creativo o seguendo questo link.

It’s time to show some crazy skills in Creative Mayhem 💥 Participate to win awesome prizes including the Mace of Hearts Pickaxe! Play the Creative Mayhem map and share your best performance to play with top Creators worldwide. More info: https://t.co/jwcEvFa5iw pic.twitter.com/41FTGqknhn — Fortnite (@FortniteGame) February 7, 2022

In questo torneo per San Valentino della Modalità Creativa di Fortnite possiamo inviare i nostri tempi migliori sulla mappa per avere l'occasione di unirci ai migliori creatori di contenuti del gioco. Ciò sarà possibile fino alle ore 15:00 del 14 febbraio 2022, scadenza limite per inviare le nostre partite.

Tra il 15 e il 22 febbraio Epic Games esaminerà i video inviati per determinare i partecipanti idonei. I giocatori selezionati affronteranno otto influencer di Fortnite e le loro community per stabilire il campione del rispettivo paese o regione. Dopo le qualificazioni, un solo Creatore e la sua community ne usciranno vittoriosi per rappresentare la loro regione o nazione alle finali mondiali, che si disputeranno il 12 marzo 2022 per un montepremi totale di ben 100.000 dollari.

I creatori italiani partecipanti all'iniziativa sono CiccioGamer89, Martex, Xiuder, Kekkobomba, QueenGiorgia, Kroatomist, PiazzTwitch ed Efesto 96.