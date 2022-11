Fortnite: Capitolo 4 ai nastri di partenza, ecco la data di inizio

Il fenomeno videoludico di Fortnite continua ad essere sulla cresta dell’onda a ormai cinque anni dalla sua pubblicazione. Merito del team di sviluppo di Epic Games, che riesce ad intrattenere milioni di fan in tutto il mondo con nuovi e interessanti contenuti; contenuti che, come da tradizione, vanno a susseguirsi nello shooter multiplayer grazie alle varie Stagioni in programma.

Una tradizione che verrà rinnovata a breve grazie al debutto del Capitolo 4 di Fortnite, la cui data di uscita è stata scoperta nelle ultime ore tramite un leak. In particolare, l’insider iFireMonkey ha svelato all’intera community l’evento che segnerà la fine del Capitolo 3, attualmente in corso, conosciuto con il nome di Fracture.

Stando a quanto emerso, quindi, l’evento è in programma per il 3 dicembre alle 22:00 ora italiana. Non sappiamo esattamente quali siano i contenuti di Fracture, ma come noto Epic Games ama coinvolgere e stimolare la community alla conclusione di una Stagione di Fortnite e dunque possiamo aspettarci un trattamento simile anche in questo caso, con attività ed eventi prolungati per almeno tutta la giornata del 3 dicembre.

Il teaser di Fracture, visibile nel tweet poco più in alto in questo stesso articolo, è stato mostrato durante la finale del torneo Fortnite Champion Series. ma Epic Games non ha ancora pubblicato informazioni precise e aggiornate sui social.

Chiaramente siamo anche in attesa di scoprire cosa ci riserverà Fortnite Capitolo 4: quali meccaniche saranno introdotte da Epic Games per continuare a far evolvere l’esperienza sparacchina di Fortnite e della sua Battaglia Reale?