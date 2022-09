Fortnite Stagione 4: guida a tutte le Sfide della Settimana 1

Si chiama Fortnite Stagione 4 il nuovo feticcio di tutti gli appassionati dello sparatutto multiplayer di casa Epic Games.

Una Stagione, quella iniziata da poche ore sulla grande isola di Fortnite, che porta con sé una buona dose di novità – sia a livello di gameplay che contenutistico -, assieme al tradizionale nuovo giro di Sfide da portare a termine per sbloccare tante ricompense esclusive.

Attualmente, i giocatori su PC e console possono quindi cimentarsi con le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 4, così da ottenere un bel po’ di esperienza e avvicinarsi al livello 100, quello da raggiungere per sbloccare l’ambita skin di Spider-Gwen.

Più sotto, abbiamo quindi stilato tutta una serie di consigli e strategie per affrontare e completare al meglio le missioni messe a punto dal team di sviluppo.

Fortnite Stagione 4: come completare le Sfide della Settimana 1

Abbatti un tronco di legname e smuovi un masso cadente in una sola partita (0/2) – Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questa semplice sfida, non dobbiamo fare altro che distruggere uno degli alberi dal tronco chiaro che cade al momento della distruzione dell’albero e, nella stessa partita, far rotolare un masso dalla forma sferica distruggendo i detriti che lo bloccano.

Acquista da un Medicatore automatico (0/1) – Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Dirigiamoci presso un distributore automatico che vende kit per ripristinare la salute e acquistiamo un qualsiasi oggetto tra quelli in vendita, investendo pochi Lingotti D’Oro.

Elimina un giocatore nemico entro 5 secondi da uno scatto con cromatura (0/1) – Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Il Cromo è una delle principali novità della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3 e uno dei suoi utilizzi consiste proprio nell’alterare lo stato del giocatore e renderlo un Blob. Per completare l’incarico in questione, andiamo allora a premere bun solo tasto quando si assume la forma liquida per poi ritornare a quella normale, e danneggiare subito un avversario qualsiasi – anche senza eliminarlo.

Fai evolvere le armi EvoCromo infliggendo danni (0/5) – Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Un’altra novità della nuova Stagione del Battle Royale è l’introduzione delle armi EvoCromo, che funzionano in maniera molto simile alle corazze di Apex Legends. Una volta raccolta una di queste bocche da fuoco in un’area ricoperta dal Cromo, basta continuare ad infliggere danni ad animali, bot o nemici per farla evolvere. La sfida verrà completata alla quinta trasformazione e non occorre raggiungerle tutte nella stessa partita.

Schiera un Bunkatile in un luogo indicato (0/1) – Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per questa sfida dovremo necessariamente mettere le mani sul nuovo gadget che va a sostituire il Fortatile, vale a dire il Bunkatile. Questo oggetto da lancio permette di creare un box di metallo 1×1 iper difeso e basta lanciarlo a terra per completare la missione.

Usa Schizzo Cromo su una struttura e attraversala entro 5 secondi (0/3) – Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Lanciamo uno Schizzo Cromo su una parete e muoviamoci rapidamente verso di essa, così da attraversarla entro i tempi richiesti dall’incarico.

Usa un’emote alla Navestile, a Il Legname e alle Assicurazioni Ordinaria amministrazione (0/3) – Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è una classica sfida di Fortnite, poiché l’obiettivo è quello di recarsi in tre diversi punti della mappa ed eseguire una qualsiasi emote presente nell’armadietto. Si tratta di tre edifici specifici che sono situati a Tana Strana, Pinnacoli Pendenti e l’ex Daily Bugle, da raggiungere anche in diversi match in Fortnite Stagione 4.