Fortnite Capitolo 3 torna online: confermato l'Unreal Engine 5

Nella giornata di ieri, è stato segnalato qualche problema di accesso ai server di Fortnite Capitolo 3. Epic Games ha fatto sapere su Twitter di essere riuscita a risolvere le problematiche e adesso il free-to-play è tornato a funzionare in modo regolare.

Non è l'unica buona notizia: lo sviluppatore infatti annuncia che, come previsto, con Fortnite Capitolo 3 lo sviluppo è passato al motore grafico di ultima generazione Unreal Engine 5.

The issues have been resolved and players can once again log in to Fortnite. pic.twitter.com/hGWG1xONEa — Fortnite Status (@FortniteStatus) December 7, 2021

“Siamo entusiasti di condividere questo viaggio con voi e stiamo lavorando per rendere questa esperienza come la migliore possibile per l'intera community di Fortnite“.

È quanto si legge nel cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale della compagnia.

With the arrival of Chapter 3, @FortniteGame development has flipped to Unreal Engine 5. We're excited to share this journey with you and are working to make this the best experience possible for the entire Fortnite community. — Unreal Engine (@UnrealEngine) December 7, 2021

Si tratta di una notizia molto interessante dato che permette di avere un piccolo assaggio del motore grafico, anche se in un gioco come Fortnite non si punta certo al fotorealismo. Sarà però anche un'esercizio per Epic Games per capire come ottimizzare al meglio il motore, specialmente sulle piattaforme di ultima generazione, così da supportare lo sviluppo di titoli realizzati con questo engine.

Tra quelli noti citiamo Senua's Saga Hellblade 2, in lavorazione per PC e Xbox Series X/S, e che si dice vedremo in azione durante i Game Awards 2021. E non è il solo: tra i giochi di futura uscita con Unreal Engine 5 è impossibile non pensare a Stalker 2 Heart of Chernobyl, per non parlare di Dragon Quest 12 e Redfall. Secondo alcune indiscrezioni, anche il nuovo Mass Effect dovrebbe passare a questo motore, abbandonando così il Frostbite.

Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi. Nel frattempo, ricordiamo che Fortnite Capitolo 3 è disponibile sulle principali piattaforme che supportano il titolo tra PC e console.