Fortnite Capitolo 4: nuova mappa, skin e Battle Pass, tutte le novità del Battle Royale

Come ampiamente anticipato dai ragazzi di Epic Games, Fortnite è stato protagonista di un grande evento per andare a chiudere in bellezza il Capitolo 3 del celebre Battle Royale.

Con la playlist Frattura, infatti, il team di sviluppo ha voluto salutare il terzo capitolo del titolo, per andare quindi ad abbracciarne il quarto. Tra trailer di presentazione e video di gameplay – che trovate in questo stesso articolo -, il Capitolo 4 di Fortnite mostra all’ampia community tutte le novità introdotte dal team di sviluppo americano, che vanno dalla nuova isola di gioco alle skin, passando pure per armi e caratteristiche squisitamente tecniche. Vediamole insieme.

La nuova mappa di Fortnite

Dopo gli eventi catastrofici di Frattura, che hanno letteralmente distrutto la grande isola di gioco, ora la mappa è andata a ricomporsi, dando vita ad un ambiente del tutto nuovo per i videogiocatori su PC e console.

Come si legge sul sito ufficiale della produzione, sulla nuova isola trovano posto punti di interesse come La Cittadella – il castello dominato da L’Atemporale -, Piazza Incudine – una cittadina all’apparenza pacifica nel cuore di una foresta -, Bastion Brutale – il quartier generale dei Guerrieri della Realtà che si trova tra i picchi innevati – e Distese Deliranti – una fattoria abbandonata tra i campi. Nella struttura mineraria di Lastre Lucide è inoltre comparsa una pietra, un minerale cinetico che permette di attaccare strategicamente gli avversari.

Il suggestivo video di presentazione di Fortnite Capitolo 4 offre anche delle anticipazioni sui personaggi che vedremo comparire sull’isola nel corso della Stagione 1. Tra gli eroi che entreranno a far parte del multiverso del Battle Royale ci saranno il Doom Guy dell’omonima serie FPS e Geralt di Rivia: il cacciatore di mostri conosciuto da tutti i patiti della trilogia videoludica di The Witcher e della serie TV di Netflix sarà però solo uno dei tanti protagonisti della prossima fase in-game di Fortnite Battaglia Reale.

Le novità di gameplay del Capitolo 4

Per quanto riguarda i contenuti, Epic Games non è di certo venuta meno alle aspettative, mettendo sul piatto una buona manciata di novità.

Tanto per cominciare, abbiamo la nuova moto da cross conosciuta come Trail Trasher, che permette di compiere delle acrobazie e di usare le armi durante la guida. È abbastanza resistente da sorreggere persino Hulk, in arrivo nel negozio degli oggetti nel corso della Stagione 1 del Capitolo 4.

A determinati intervalli durante la partita, riceveremo casualmente due Ottimizzatori della Realtà. Più a lungo rimarremo in partita, più ne raccoglieremo. Ognuno di essi dura fino alla fine della partita. Cene sono ben 22, tra cui:

Mano lesta : fa ricaricare più velocemente le armi che usano munizioni leggere;

: fa ricaricare più velocemente le armi che usano munizioni leggere; Arciere meccanico : garantisce un Arco meccanico esplosivo e un Arco meccanico Onda d’urto;

: garantisce un Arco meccanico esplosivo e un Arco meccanico Onda d’urto; Acrobata aereo : ci permette di schierare nuovamente i deltaplani per il resto della partita;

: ci permette di schierare nuovamente i deltaplani per il resto della partita; Supercarica : i nostri veicoli non consumeranno carburante e avranno la salute aumentata;

: i nostri veicoli non consumeranno carburante e avranno la salute aumentata; Scatti Stellari: mentre scattiamo, saremo in grado di saltare molto più in alto e con una gravità ridotta.

Tra le nuove armi, figurano invece:

Fucile Ex-Caliber : questo potente fucile semiautomatico scaglia una lama balistica sui nemici, che esplode pochi attimi dopo;

: questo potente fucile semiautomatico scaglia una lama balistica sui nemici, che esplode pochi attimi dopo; Fucile Pesante del Tuono : Fucile pesante che infligge danni elevati e spara due colpi per volta. Proprio come il tuono squarcia il cielo, questo fucile pesante squarcia schermaglie e consuma molte pallottole;

: Fucile pesante che infligge danni elevati e spara due colpi per volta. Proprio come il tuono squarcia il cielo, questo fucile pesante squarcia schermaglie e consuma molte pallottole; Fucile Pesante Automatico Specialista : Fucile pesante automatico a elevata cadenza di tiro con danno e gittata moderati;

: Fucile pesante automatico a elevata cadenza di tiro con danno e gittata moderati; Fucile d’Assalto Occhi Rossi : Fucile d’assalto automatico con un mirino red dot; personalizzato per una precisione maggiore. Perfetto per chi lo brandisce con concertazione assoluta, questo fucile d’assalto ha una cadenza di tiro controllata;

: Fucile d’assalto automatico con un mirino red dot; personalizzato per una precisione maggiore. Perfetto per chi lo brandisce con concertazione assoluta, questo fucile d’assalto ha una cadenza di tiro controllata; Mitraglietta a Doppio Caricatore : questa mitraglietta automatica ad alta cadenza di fuoco ha un caricatore bilaterale per ricariche super-rapide;

: questa mitraglietta automatica ad alta cadenza di fuoco ha un caricatore bilaterale per ricariche super-rapide; Pistola Tattica : questa arma secondaria automatica ha una potenza di fuoco considerevole nonostante le dimensioni ridotte;

: questa arma secondaria automatica ha una potenza di fuoco considerevole nonostante le dimensioni ridotte; Martello Onda d’Urto: questa arma da mischia infligge danni agli avversari e li scaraventa via. Puoi anche usarla per lanciare te e i tuoi compagni.

I nuovi oggetti, invece, sono:

Bacche Schiaffose : mangiamone una per ottenere non solo salute effettiva, ma anche rigenerazione energia illimitata per un breve periodo: potremo scattare più a lungo.

: mangiamone una per ottenere non solo salute effettiva, ma anche rigenerazione energia illimitata per un breve periodo: potremo scattare più a lungo. Succo Schiaffoso : il Succo schiaffoso ci fa ottenere più salute effettiva di una Bacca schiaffosa e anche la rigenerazione energia per un periodo più lungo.

: il Succo schiaffoso ci fa ottenere più salute effettiva di una Bacca schiaffosa e anche la rigenerazione energia per un periodo più lungo. Meduse Celesti: se veniamo a contatto con queste creature fluttuanti, rimbalzeremo e ripristineremo un po’ di salute effettiva.

In alcuni punti d’interesse, troveremo poi dei Droni Volanti che trasportano armi molto rare, pronti per essere abbattuti. Debutta anche la nuova meccanica dei Punti di cattura: restando abbastanza a lungo in un PDI assieme alla nostra squadra, lo andremo a reclamare e tutti i forzieri saranno evidenziati. A partire da questa stagione, è finalmente possibile scavalcare gli ostacoli o saltare al di sopra di essi.

Il Battle Pass della Stagione 1 del Capitolo 4

In Fortnite Capitolo 4 non può di certo mancare un nuovo Pass della Battaglia, dedicato naturalmente alla Stagione 1. Acquistandolo, otterremo subito Selene, la “Stella dello spettacolo”, mentre avanzando ci aspetteranno tra gli altri anche il Doomguy di DOOM. Ecco la lista completa dei personaggi del Battle Pass della Stagione 1 del Capitolo 4:

La stella dello spettacolo, Selene ;

; Al lavoro anche a mezzanotte, Massai ;

; Nei tuoi ultra-incubi, Doom Slayer ;

; Il campione di palla brutale, Dusty ;

; In contemplazione dell’orizzonte, Nezumi ;

; Membro del Club Puntate Alte Joni la rossa, Helsie ;

; Al comando di un impero, L’Atemporale;

Più avanti nella stagione potremo sbloccare anche il cacciatore di mostri mercenario, Geralt di Rivia.

Fortnite Capitolo 4 abbraccia l’Unreal Engine 5.1

Infine, è importante segnalare che, a partire dalla data odierna, Fortnite potrà beneficiare su PS5, Xbox Series X/S, PC e piattaforme cloud gaming delle nuove funzionalità dell’Unreal Engine 5.1, come Nanite, Lumen, Virtual Shadow Map e Temporal Super Resolution.