Fortnite Capitolo 4 verso l'evento Frattura: data, orario e ricompense gratis da Epic Games

Che il Capitolo 4 di Fortnite sia praticamente in dirittura d’arrivo non è di certo un segreto. Epic Games ha infatti ufficializzato da un paio di settimane la fine del terzo capitolo per la sua celebre Battaglia Reale, che saluterà i giocatori con un evento dedicato prima di quanto ci si potesse aspettare.

Evento, questo, che prende il nome di Frattura, e che permetterà a tutti i giocatori di Fortnite di ricevere alcune ricompense gratis. Andiamo allora a scoprirne tutti i dettagli, diramati nelle ultime ore dalla software house americana.

Fortnite: data e ora dell’evento Frattura

Stando a quanto comunicato dai ragazzi di Epic, Frattura si terrà il prossimo sabato 3 dicembre 2022, alle 22:00 del fuso orario italiano. Fissata data e orario, gli sviluppatori hanno anche chiarito che l’evento che segnerà l’inizio del Capitolo 4 di Fortnite Battle Royale non sarà rigiocabile: chiunque volesse vivere questa peculiare esperienza dovrà necessariamente prendervi parte la sera del primo fine settimana del mese di dicembre.

Non solo, il replay di Frattura non verrà salvato e, nel caso in cui i content creator o i giocatori volessero registrare il momento come ricordo o per la realizzazione di un video, dovranno utilizzare le funzioni di cattura della console, del PC, dello smartphone o di un altro dispositivo esterno.

Come partecipare a Frattura

Se è vero che l’inizio di Frattura è fissato per le ore 22:00, allo stesso modo tutti i giocatori interessati potranno connettersi con un po’ di anticipo sui server di gioco. Già dalle ore 21:30, infatti, tutte le modalità di gioco dovrebbero sparire – incluso Salva il Mondo – ed essere rimpiazzate dalla playlist “Frattura”: entrando in questa modalità, i giocatori potranno attendere direttamente nel gioco l’inizio dell’evento.

Sul sito ufficiale di Fortnite viene poi chiarito che i giocatori potranno partecipare alla playlist anche in gruppi da quattro utenti; in più, a differenza di quanto accadeva in passato, sarà possibile accedere a Frattura per la fine del Capitolo 3 anche ad evento già iniziato, purché ci si unisca entro e non oltre le ore 22:40, lasciando intuire che la durata sarà di circa 40 minuti.

Tutte le ricompense gratis dell’evento Frattura di Fortnite

Epic Games ha deciso di chiudere in bellezza il Capitolo 3 di Fortnite e, pertanto, ha annunciato che tutti i giocatori avranno l’opportunità di accaparrarsi un’esclusiva ricompensa gratuita che non dovrebbe essere ottenibile al di fuori di questa iniziativa. Ci riferiamo all’emote intitolata “A fuoco vivo”, la quale verrà assegnata in maniera completamente gratuita a tutti i giocatori del Battle Royale che effettueranno l’accesso ai server di gioco nel periodo compreso fra il 2 dicembre 2022 alle ore 15:00 italiane e il 4 dicembre 2022 alle ore 8:45 del fuso orario italiano.