Fortnite Coppa PlayStation: date, premi e come partecipare

Fortnite continua a correre forte, e, dopo che la Battaglia Reale si è aggiornata al tanto anticipato Capitolo 3, torna a coinvolgere la sua ampia community. In particolare sulle piattaforme di casa Sony, per cui è stata annunciata la cosiddetta Fortnite Coppa PlayStation.

Si tratta di una competizione riservata naturalmente ai giocatori attivi su PS4 e PS5, e che mette in palio un montepremi di oltre 100mila dollari. Vediamone allora tutti i dettagli, dalle date agli orari, passando per le modalità di partecipazione.

L'appuntamento con Fortnite Coppa PlayStation è previsto per sole due giornate, ovvero venerdì 14 gennaio e sabato 15 gennaio 2022. Per prendere parte alla Coppa PlayStation del celebre Battle Royale, sarà necessario attivare l'autenticazione a due fattori sul proprio account Epic Games. Inoltre, solamente i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale di livello almeno pari a 50 avranno la possibilità di accedere al torneo.

Per provare a conquistare il goloso montepremi, i giocatori si dovranno affrontare in uno scontro in singolo strutturato in due round:



Round 1: in questa fase, i partecipanti avranno a disposizione tre ore di tempo, per completare un massimo di dieci partite e accumulare punti. Questi ultimi saranno assegnati sia realizzando eliminazioni sia in funzione del posizionamento. I migliori 100 giocatori di ciascuna regione saranno selezionati per passare al Round 2;

in questa fase, i partecipanti avranno a disposizione tre ore di tempo, per completare un massimo di dieci partite e accumulare punti. Questi ultimi saranno assegnati sia realizzando eliminazioni sia in funzione del posizionamento. I migliori 100 giocatori di ciascuna regione saranno selezionati per passare al Round 2; Round 2: sarà costituito da un totale di sei partite, con i migliori giocatori per ciascuna regione che si aggiudicheranno tutti i premi della Coppa PlayStation di Fortnite;

La competizione prenderà il via in orari differenti a seconda della regione geografica di appartenenza: per visualizzare l'ora esatta di avvio del torneo, è sufficiente accedere alla sezione “Competi nel gioco” all'interno di Fortnite. A seguire, invece, come verrà distribuito il montepremi in territorio europeo:

1° posto: 1.200 dollari

2° posto: 1.100 dollari

3° posto: 1.000 dollari

4° posto: 800 dollari

5° posto: 725 dollari

6° posto: 600 dollari

7° posto: 550 dollari

8° posto: 500 dollari

9° posto: 450 dollari

10° – 25° posto: 400 dollari

26° – 50° posto: 300 dollari

51° – 64° posto: 200 dollari

Cosa ne dite, metterete alla prova le vostre abilità sul campo di battaglia?