Fortnite, server offline per oltre cinque ore: cosa è successo

Dopo più di cinque ore offline, Fortnite è tornato a funzionare – per la gioia di tutti i fan. Il malfunzionamento si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 dicembre, e si è protratto per diverse ore prima di venire risolto. Le prime avvisaglie del problema si sono presentate attorno alle 17, quando il gioco ha iniziato a presentare messaggi di errore riferiti da diversi utenti, come “Non hai il permesso di giocare a Fortnite”.

Il team, come riportato nella pagina di Epic Games Public Status (nella quale è possibile visualizzare problemi in corso), ha iniziato immediatamente ad indagare, prima che i server andassero completamente offline un paio di ore più tardi. “Fornite non è attualmente disponibile e i giocatori non riescono ad effettuare il login mentre investighiamo il problema. Forniremo maggiori informazioni quando avremo trovato una soluzione per riportare i server online” comunicava il team sulla pagina.

Fortnite, server offline: il gioco è ripartito all'una di notte

Stando a quanto spiegato dagli utenti, per alcuni giocatori il launcher sembrava non dare alcun segno di vita nel momento in cui si selezionava Fornite. Altri, invece, venivano piazzati in una coda d'accesso dall'esito sempre negativo. Verso le 21 il team ha spiegato di essere al lavoro sul problema, ma è soltanto all'una di notte (ora italiana) che i server hanno ripreso ufficialmente a funzionare.

Fortnite game servers are back online and the Winterfest continues! ❄️ We appreciate everyone’s understanding as we worked to resolve these issues and we’ll have more details next week on what we’re doing to help you make up for lost time. pic.twitter.com/ruLmG4xHgk — Fortnite Status (@FortniteStatus) December 29, 2021

“Apprezziamo la comprensione di tutti – ha spiegato il team su Twitter – La prossima settimana avremo maggiori dettagli su quanto abbiamo in programma per aiutarti a recuperare il tempo perso”. Sembra quindi che gli sviluppatori abbiano intenzione di fare ammenda, probabilmente prorogando il termine dell'evento “Mezz'Inverno 2021” attualmente in corso. Più o meno alla stessa ora in cui i server di Fornite sono andati offline, anche l'Epic Games Store avrebbe riscontrato qualche problema. Gli utenti avrebbero riferito di non poter accedere ai propri titoli, nemmeno per il gioco offline. Al momento tutto sembra essersi risolto per il meglio.

