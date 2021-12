Sarà sfuggito ad alcuni, ma anche Fortnite consente ai suoi giocatori di sottoscrivere un abbonamento. Essendo opzionale non cambia la natura del battle royale di Epic Games (free-to-play), ma Crew garantisce ricompense esclusive che potrebbero fare gola ai player.

Crew di Fortnite prevede un pacchetto mensile ed è sottoscrivibile al costo di 11,99 euro. L'abbonamento, come le tante piattaforme di streaming, può essere annullato in qualsiasi momento, senza more. Detto ciò, Epic Games ha svelato il contenuto del pacchetto di gennaio.

I “vantaggi” (così vengono definiti dal gigante con sede a Cary) per gennaio 2022 sono i seguenti:

Costume Slone Furtiva delle Nevi (con stile aggiuntivo Tramonto Invernale)

Dorso decorativo Valigetta Furtiva delle Nevi (con stile aggiuntivo)

Strumento di raccolta Picca per Nevischio (con stile aggiuntivo)

Copertura per armi e veicoli Furtiva delle Nevi

1.000 V-Buck

Pass Battaglia incluso (dal valore di 950 V-Buck)

Il bundle con gli oggetti sopra elencati sarà disponibile dal 1° gennaio 2022. Salvo annullamento, l'abbonamento Crew di Fortnite si rinnova automaticamente ogni mese.

Il popolare battle royale ha da poco stravolto la sua mappa di gioco. Con la Stagione 1 del Capitolo 3 sono atterrati sull'isola Spider-Man (anche quello di No Way Home), gli eroi di Gears of War, Boba Fett e tanti altri personaggi da sbloccare tramite il Pass Battaglia e il negozio in-game.