La Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3, pubblicizzata anche durante i The Game Awards 2021, ha da poco spalancato le sue porte ai giocatori. Il Pass Battaglia è come al solito molto ricco, e tra le ricompense c'è anche Spider-Man, ma skin e personalizzazioni sono acquistabili anche tramite lo shop in-game.

Nelle ultime ore Epic Games ha aggiunto sfide e contenuti a tema Gears of War, la celebre serie sparatutto in esclusiva per console Microsoft.

Incarichi COG

Gli “incarichi speciali COG” sono aperti a tutti i giocatori del Battle Royale e, una volta completati, permettono di aggiungere lo spray Presagio Cremisi al proprio armadietto.

Le sfide sono davvero facili da portare a termine e richiedono giusto il tempo di 5 partite. Per chi se lo stesse chiedendo: no, non è possibile completare due o più sfide nella stessa partita.

Gli incarichi sono i seguenti (per i primi due e il quinto non c'è da temere, la posizione degli elementi citati è segnalata sulla mappa):

Raccogli tre tag COG

Accovacciati dietro la barriera

Danneggia l'avversario con un attacco in mischia

Infliggi danni da fucile pesante a un avversario

Raccogli ricordi Spaccopalla

Gli incarichi Delta-One saranno disponibili fino alle ore 15:00 del 17 dicembre.

Marcus Fenix e Kait Diaz

Ad attendere l'eroe delle Guerre Pendulum e delle Locuste c'è una nuova avventura. Per Marcus Fenix, ora che ha abbandonato l'esercito della Coalizione dei Governi Organizzati, è tempo di lanciarsi sull'isola di Fortnite.

Al suo fianco c'è Kait Diaz, l'Outsider protagonista dell'acclamato Gears 5.

A differenza dello spray, le due skin dal mondo Xbox devono essere acquistate con i V-Buck (il costo per un singolo costume è di 1.500 V-Buck). L'offerta più conveniente è il Bundle, un pacchetto che costa 2.000 V-Buck e include cinque oggetti:

Skin Marcus Fenix (lo stile Nero Opaco è una esclusiva Series X/S)

Dorso “Risonatore Sonico”

Skin Kait Diaz (con stile alternativo)

Dorso “Ciondolo di Reyna”

Spray “Buco con Sorpresa”

A tutto Gears: emote, deltaplano e altro ancora

Per concludere, nel negozio oggetti sono disponibili altri oggetti da aggiungere all'armadietto.

Anche in questo caso la proposta più conveniente è un pacchetto. Il bundle “Attrezzatura d'emergenza” garantisce cinque elementi e ha un costo di 1.600 V-Buck (tra parentesi il prezzo per l'acquisto singolo):