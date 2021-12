L'isola di Fortnite Capitolo 3 è invasa dallo spirito del Natale e nel rifugio del Sergente Bruma si possono ammirare un albero addobbato, un camino scoppiettante e tanti regali da aprire. L'evento Mezz'inverno 2021 ha portato con sé anche lo Spider-Man di No Way Home, ma le sorprese non sono ancora finite.

Nel giorno di Natale, il 25 dicembre dunque, il negozio del battle royale di Epic Games si aggiornerà con un pacchetto a tema Star Wars. Il celebre cacciatore di taglie Boba Fett scenderà sul campo di battaglia e si aggiungerà agli altri personaggi presi in prestito dalla celebre saga, come Kylo Ren, Rey, e il Mandaloriano.

Proprio con il Mandaloriano ci sono diversi punti in comune. Entrambi sono infatti protagonisti di una serie originale live-action in esclusiva su Disney+. The Mandalorian conta già due cicli di episodi, e un terzo è stato già confermato. The Book of Boba Fett debutterà invece il 29 dicembre 2021.

Creata da Jon Favreau, la serie televisiva ambientata nell'universo di Star Wars vede come protagonisti Boba Fett (Temuera Morrison) e Fennec Shand (Ming-Na Wen), entrambi presentati al pubblico di Disney+ proprio con The Mandalorian.

La skin di Boba Fett sarà acquistabile singolarmente (non è noto ancora il prezzo) ma sarà quasi sicuramente anche inclusa in un pacchetto, magari insieme al costume di Fennec e ad altri oggetti da utilizzare durante le sessioni di gioco.

La fine del 2021 è dunque nel segno di Boba Fett, sia su Disney+ che in Fortnite.